اسباب فشل انقاص الوزن رغم الحمية

الوكيل الإخباري - هناك الكثير من العادات والمفاهيم الخاطئة التي تقوم بها النساء والتي تعيق عملية إنقاص الوزن وقد تفشلها، ما يؤدي إلى شعورهن بالإحباط الكبير ثم التخلي عن الرجيم والرجوع الى العادات السيئة.

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فإذا كنت غير راضية عن نتائج الرجيم أو الحمية التي تتبعينها، تعرّفي على الأسباب الرئيسية والأخطاء الصغيرة التي تقومين بها من دون انتباه التي تمنعك من خسارة الكيلوغرامات الزائدة وعدم انقاص وزنك.





تجويع النفس

لا تحرمي نفسك من الطعام ولا تسمحي بتجويع جسمك لفترات طويلة لأن هذا الامر يؤدي الى الافراط في الاكل في أي وجبة تالية.



ممارسة الرياضة دون حماس

اختاري الرياضة التي تتلائم مع طبعك وتؤمن لك الارتياح للمحافظة على النشاط والإندفاع.



التركيز على عضلات معينة

لا تقومي بالتركيز على عضلات معينة أثناء ممارسة الرياضة وفي الجيم، وإهمال باقي عضلات الجسم. اعملي على تحقيق التوازن بين تمارين القلب وتمارين القوة للحصول على اقصى استفادة ممكنة.



عدم شرب كميات كافية من الماء

إذا كنتِ تريدين إنقاص وزنك، فيجب شرب كميات كافية من الماء التي تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي، ما يساعد الجسم على حرق الدهون الزائدة وزيادة معدل الأيض.



قلة النوم

احرصي على الحصول على كفايتك في عدد ساعات النوم، لتجنب حدوث تغيرات كبيرة ومهمة في الهرمونات المنظمة للشهية، وهو ما يساهم في حدوث البدانة.



الإستمرار في نفس روتين الرجيم

يعتاد الجسم على روتين النظام الغذائي الذي تتبعينه لفترة طويلة، حيث يقوم بتقليل السعرات الحرارية التي يحرقها، لذلك ينصح بكسر الروتين من وقت الى آخر وتناول وجبة دسمة مرة أسبوعيًا حتى لا يعتاد الجسم على الأطعمة قليلة السعرات ويقلل معدل الحرق.

عدم تناول الخضار بشكل كاف

من المهم استهلاك الخضار مع كل وجبة رئيسية، حيث تساهم الخضار بتحسين عملية الهضم والشعور بالشبع والتخمة بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف، والفيتامينات، والمعادن.



إهمال وجبة الفطور

لا تفوتي وجبة الفطور لتجنب تخزين دهون الوجبة المقبلة بسبب شعور الجسم بالحرمان. وجبة الفطور الصباحية الصحية تشجع على زيادة عملية الأيض، وتحث على عملية الحرق وتسريعها.

اعتماد توقيت معين لوجبة العشاء

من المعتقدات الخاطئة أن الامتناع عن تناول الطعام بعد السادسة أو السابعة يساعد على تخفيف الوزن، ولكن في الحقيقة إن توقيت وجبة المساء لا علاقة لها بتراكم الدهون من عدمه في جسمك، بل هي كمية الطعام المتناولة والسعرات الحرارية في الوجبة. فإذا كنت من الأشخاص الذي يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل، توجهي نحو الخيارات الصحية والوجبات الخفيفة السريعة الهضم.



المعاناة من التوتر

التعرض للتوتر بشكل متكرر والضغط النفسي يرتبط مباشرة بزيادة في تناول الطعام لدى بعض الناس حيث يتأثر سلوكهم الغذائي وتزيد الطاقة المتناولة من أجل تحسين المزاج والهدوء.

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