الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الطراونة : الشهر القادم حاسم في الاردن

مهم لمتلقي اللقاح الصيني حول دخول السعودية

تعطل حافلة يربك السير ويتسبب بازدحام خانق في شارع الاستقلال

السعودية..انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

ارتفاع متوسط سرعة خدمات الإنترنت في الأردن مع نهاية النصف الأول للعام الحالي

نقابة الصحفيين تحدد يوم 15 تشرين اول موعدا لانتخاباتها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي

الثلاثاء، 24-08-2021 04:08 م

اسباب هامة تجبرك على نزع مجوهراتك قبل النوم

3507757516fbd6deb4b86db704d5a911


الوكيل الإخباري - استعرض تقرير لموقع brightside الأميركي بعض الأسباب التي ستدفعك الى خلع المجوهرات التي ترتدينها قبل أن تخلدي إلى النوم.

اضافة اعلان


وأشار التقرير الى أن بعض المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، مثل النيكل، قد تسبّب تهيجاً للبشرة الحسّاسة وحكة واحمراراً، وعند ارتداء المجوهرات طوال الليل تزيد احتمالات حدوث التهيّج.


كذلك قد يؤدي ارتداء أقراط الأذن باستمرار أثناء النوم إلى ترهّل شحمة الأذن، إذ تفقد مرونتها مع مرور السنين، وإذا لم نمنحها بعض الوقت للراحة ليلاً، فقد تتدلّى أكثر فأكثر كما قد يسبّب ارتداء الأقراط انبعاث رائحة كريهة من شحمة الأذن، وذلك بسبب اختلاط الدهون التي تفرزها البشرة مع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا.


الى ذلك تواجه بعض السيدات صعوبة في نزع الخواتم عند الصباح بسبب انتفاخ الأصابع واليدين، إذ تتراكم السوائل داخل الأنسجة ليلاً وتؤدي إلى ذلك الانتفاخ.


كذلك يؤدي النوم بقلادة الى تشابك القطعة مع الشعر أو التفافها حول الرقبة

كما أن التعليقات والحُلي المتدلية قد توخزك وتوقظك من النوم.


وإذا لم تخلعي مجوهراتك لتنظيفها بطريقة صحيحة، فقد تصبح ملاذاً للأوساخ والبكتيريا، خاصة الخواتم التي تتلامس مع الجلد طوال الوقت.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
kyf_sbh_rshyq_bdwn_rjym

اكتشاف سر الرشاقة بدون رجيم

Doc-P-855832-637652835385261911

طرق تتعامل مع مشاكل الجيوب الأنفية

TxXH761Bk9lqbzZqEQCDQ1CeZyIvukEvsjtcuyMK

فوائد تناول زبيب

1584444147358532800

يمنع تناول الأرز لهذه الفئات

eating-in-bed

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت عشاءك مباشرة قبل النوم؟

a-man-sat-at-a-computer-desk-and-experiencing-vitamin-d-deficiency-because-he-spends-too-long-indoors

3 علامات على انخفاض 'فيتامين د' لديك بشكل خطير

أخبار متعلقة
eating-in-bed

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت عشاءك مباشرة قبل النوم؟

DRf5yQ5VAAAZxMd

إذا حرمت نفسك من النوم الكافي.. 8 أعراض خطيرة ستواجهها

127-191228-sleep-disorders-elderly-dangerous-diseases_700x400

أفضل الطرق لمشاكل النوم لدى كبار السن

mbb_women-sleeping_549050323_75-web-1-740x416

أسباب كثرة النوم لدى النساء

WhatsApp-Image-2020-10-31-at-8.37.03-AM

12 نصيحة مهمة لمواجهة الأرق والنوم المتقطع

135-160443-apnea-sleep-heart-disease_700x400

توصيات صحية لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم