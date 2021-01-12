استخدامات مذهلة لا تتوقعها للميكروويف .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يُعد الميكروويف الاجهزة الاساسية في كل مطبخ، حيث لا تقتصر استخداماته على تسخين الطعام فقط بل ان هناك استخدامات مذهلة لا تتوقعها للميكروويف، كما انها ستسهل عليكِ الكثير من الأعمال المنزلية التي ترهقك دائمًا في وقت قياسي ، وابرز هذه الاستخدامات :

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• تفتيت مكعبات السكر

وذلك من خلال وضعها في وعاء لمدة 20 ثانية داخل الميكروويف، وغطيها بورقة رطبة، ثم أعيديها بعد ذلك لوضعها الطبيعي في البرطمان الخاص بها.



• تقشير الثوم

وذلك من خلال وضع الثوم في الفرن لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ثم إخراجه وإزالة قشرته بكل سهولة.



• تقطيع البصل بدون دموع

من خلال تمريره في الميكروويف قبل تقطيعه، حيث تقضي الحرارة على الكبريت، وهو المادة الموجودة في البصل التي تسبب سقوط الدموع عند التقطيع.

• استعادة قرمشة الشيبسي

يمكنك استعادة قرمشة البطاطس، بعد وضعها داخل منشفة ورقية ثم أدخليه الميكروويف لمدة 60 ثانية.



• الحفاظ على الأعشاب

لحفظ الأعشاب دون فقدان نكهتها وإعادة استخدامها لاحقاً، يمكنك تجفيفها في الميكروويف، ووضعها بين طبقتين من الورق الماص للرطوبة وتسخينها لمدة دقيقتين أو 3 دقائق.



• تنظيف أسفنجة المطبخ

يمكن استخدام الميكروويف لغسل وتعقيم الأغراض اليومية مثل أسفنجات المطبخ، التي قد تكون بيئة خصبة للبكتيريا في حالة عدم تنظيفها وتطهيرها.



• تدفئة أقنعة البشرة

للحصول على أفضل نتيجة ممكن تحصلين عليها من خلال أقنعة البشرة، ضعيها داخل الميكروويف لمدة 10 ثوانِ؛ لتدفئتها قبل استخدامها.



• الطهي بالبخار

يمكنكِ طهي الخضار بالبخار باستخدام الميكروويف، كل ما عليكِ فعله هو غسل الخضروات ووضعها في وعاء مناسب للفرن، ثم طهيها دون الحاجة إلى إضافة الماء.



• استعادة القوام الطبيعي للعسل

يمكنك استعادة القوام الطبيعي للعسل، عن طريق إزالة غطاء البرطمان، ووضعه داخل الميكروويف لمدة 120 ثانية، وذلك على حرارة 50%.



• عصير الليمون

احصلي على أكبر قدر ممكن من عصير الليمون، من خلال وضع كمية من الليمون في الميكروويف لمدة 10 ثوانِ، ثم عصرها، وستحصلين على كمية عصير أكثر.



