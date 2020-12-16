استخدام ورق الألمنيوم في الطعام يدمر صحتك

الوكيل الإخباري _ يعد ورق الألمنيوم من الادوات التي لا تستغني عنها ربات المنزل حيث تقوم بإستخدامه للحفاظ على درجة حرارة الطعام بعد الطهي أو في الطهي ، كما يتم استخدامه لتغطية أسطح الخبز وتغليف الأطعمة ، مثل اللحوم ، لمنع فقدان الرطوبة أثناء الطهي.

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وقد اشارت العديد من الدراسات الى أن استخدام رقائق الألمنيوم في الطهي يمكن أن يتسبب في تسرب الألومنيوم إلى طعامك وتعريض صحتك للخطر، وذلك لأنه من المرجح بشكل كبير أن يتسرب الألمنيوم إلى الطعام ، وهو ما يمكن أن يحدث بمستويات أعلى ، في المحاليل الغذائية الحمضية والسائلة مثل عصير الليمون والطماطم مقارنة بتلك التي تحتوي على الملح، وترتفع مستويات الضرر بشكل أكبر عند إضافة التوابل إلى الطعام المطبوخ في رقائق الألمنيوم، أي شيء حمضي يشعل عملية عدوانية بشكل خاص فهي تذيب طبقات الألمنيوم في الطعام.

ويوصي باستخدام الأواني الزجاجية أو الخزف عند تحضير الأطباق المخبوزة، منوها إلى انه من الآمن تغليف الطعام البارد بورق القصدير ، ولكن ليس لفترات طويلة من الوقت لأن الطعام له مدة صلاحية ولأن الألمنيوم الموجود في الرقاقة سيبدأ في التسرب إلى الطعام اعتمادًا على المكونات مثل التوابل.



المصدر : الامارات نيوز



