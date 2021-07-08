استراتيجيات للحفاظ على صحة قلب طفلك في المستقبل

الوكيل الإخباري - أصبح هناك اتجاه سائد نحو اعتماد نمط حياة صحي، والابتعاد عن كل ما يضر الصحة سواء كان طعاماً أو عادات يومية سيئة مثل التدخين والكسل وخلافه.

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الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين نشرت تقريراً طبياً تنصح فيه الأمهات بضرورة فرض نمط حياة صحي لأفراد الأسرة، خاصة الأطفال، حيث أشار التقرير إلى أن نمط الحياة الصحي في الطفولة يسهم في تعزيز صحة القلب بعد البلوغ، لأن الحياة الصحية تعتمد على الحركة، الأمر الذي يعمل على زيادة مرونة الأوعية الدموية، والوقاية من الإصابة بتصلّب الشرايين، ما يترتب عليه الوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية والأزمات القلبية.



علاوة على ما سبق، فإن نمط الحياة الصحي يشمل التغذية الصحية، ما ينتج عنه جسم يتمتع بمعدل متوازن من الكوليسترول، وضغط دم طبيعي، وهو ما يصب في مصلحة صحة القلب أيضاً.



ويشمل نمط الحياة الصحي للطفل، ممارسة الرياضة بانتظام، الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن، والتقليل من الجلوس أمام الشاشات.

المصدر - نواعم