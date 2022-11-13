الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وزارة الخارجية تهيب بالأردنيين في إسطنبول

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار المروع في اسطنبول

توضيح بشأن أوضاع الأردنيين في تركيا بعد انفجار اسطنبول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

قتلى وجرحى بانفجار يهز شارع الاستقلال في اسطنبول -فيديو

وزير التربية ينعى الطالب أبو خرمة

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

الأحد، 13-11-2022 04:54 م

استعادة حساسية الدماغ للأنسولين ممكنة بالتمارين

20221113165810700DI


الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة أن برنامج تمرين 8 أسابيع يمكن أن يعيد حساسية الأنسولين إلى الدماغ لدى المصابين بالبدانة. وتؤدي مقاومة الأنسولين في الدماغ إلى زيادة الجوع واضطراب التمثيل الغذائي وخطر الإصابة بالسكري.

اضافة اعلان



وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة توبنغن بألمانيا، وشارك فيها14 رجلاً و7 نساء، لديهم خطر الإصابة بالسكري، وربط هذا الخطر بنمط الحياة الخامل.

وتضمنت التجربة تمارين الأيروبك تحت إشراف، ساعة، 3 مرات في الأسبوع، وأعطوا  رذاذ الأنسولين عبر الأنف، وخضعوا لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي في بداية البرنامج وفي نهايته. 

وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "مديكال نيوز توداي" استعادة المستويات الصحية من حساسية الأنسولين في الدماغ لدى المشاركين بعد 8 أسابيع.

وزاد برنامج التمرين عمل الأنسولين في مخطط الدماغ، وعزز الروابط الوظيفية في منطقة الحُصين داخلها لتشبه مستويات الذين لا يعانون زيادة وزن أو سمنة.

ووجد الباحثون أن لتحسن حساسية الأنسولين في الدماغ أثر إيجابي على التمثيل الغذائي، وأنه قلل إحساس المشاركين بالجوع، كما قلت لديهم أيضاً الدهون الحشوية، ما أفاد صحتهم بشكل أكبر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_هو_سبب_ظهور_بقع_حمراء_على_الجسم

ما سبب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟

main_image636f3c7488e7d

دواء يثبت فاعليته في علاج السكري

80a9bdf9-b8d1-432d-ab20-bb7668eddc45

ألم في الفك والحلق قد ينذر بالإصابة بأمراض القلب

1643404_1653576869

فوائد كثيرة لا تتوقعها للبرتقال

tbl_articles_article_26463_5751c404af7-d59a-44ae-9c50-0ce786e4df54

أربع أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه

TXJTFXTZFT

7 فواكه وخضروات لا تقشّرها

أخبار متعلقة
1120172520331164

دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للأكزيما

image

منها الصداع الشديد .. خمسة أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

111

علاج جديد يقلل خطر الكوابيس أثناء النوم

2dc1ebf04e

ثلاثة أنواع من شاي الأعشاب يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة

image

نظام غذائي محدد يخفض نسبة السكر في الدم

20221027104635549H8

دراسة : الأخطبوط " كورنا "مفتاح أمل لمرضى سرطان الجلد