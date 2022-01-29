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السبت، 29-01-2022 08:01 ص

اشرب القهوة يوميا.. 7 أسباب تدفعك لذلك

كوفي


الوكيل الإخباري - يفضّل كثيرون شرب فنجان قهوة في الصباح، خاصة في فصل الشتاء، فهذا المشروب يساعدك على تعزيز تركيزك ورفع مستوى طاقتك.

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وقال موقع "هيلث لاين" الصحي إن العديدين يستهلون صباحهم بشرب القهوة، في محاولة لتحسين مزاجهم.


وأضاف أنه إلى جانب آثارها التنشيطية على الجسم، تتمتع القهوة بفوائد صحية هائلة، كأن تساعد القلب والكبد، لكن عبر تناولها بمقدار.


واستعرض الموقع 7 فوائد يجنيها الشخص من تناول القهوة، وهي على النحو التالي:


رفع مستوى الطاقة: تحتوي القهوة على مادة الكافيين، التي تساهم في مقاومة التعب وتزيد مستويات الطاقة.


تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني: يمكن لفنجان من القهوة أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.


تحافظ على صحة عقلك:  تظهر الأبحاث أن القهوة قد تساعد في حماية الشخص من الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، ويشير خبراء إلى أن شرب القهوة أيضا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.


تساعد في إنقاص الوزن: تساعد القهوة في حرق الدهون الزائدة بالجسم وتحافظ على صحة الأمعاء، مما يساعد في إنقاص الوزن. وخلصت مراجعة عدد من الدراسات إلى أن تناول القهوة لا يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم ويحافظ على وزنك تحت السيطرة.


تقلل من مستوى التوتر: أظهرت الأبحاث أن القهوة تقلل من التوتر والاكتئاب، فبوسع  هذا المشروب أن يقلل من المشاعر السيئة مثل الانتحار. وأظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة يكونون أكثر نشاطا بدنيا.


تحافظ على صحة الكبد: يمكنك الحفاظ على صحة الكبد بشرب القهوة التي تقضي على العديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، بما في ذلك الكبد الدهني وسرطان الكبد.


تحافظ على صحة القلب: قد يقلل شرب القهوة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية. تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة قد يفيد صحة القلب. وجدت مراجعة أن شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 بالمئة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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