السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 01:53 م

اضافة رشة ملح بدلاً من السكر الى قهوتك .. فائدة كبيرة !

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الوكيل الإخباري-كشفت مجلة علمية عن فائدة غريبة لوضع رشة صغيرة من الملح بدلاً من ملعقة من السكر في قهوتك لتحسين مذاقها.

وفي حين أنه لا ينبغي إضافة الملح إلى كل فنجان قهوة تشربه، فإن قليلا من الملح سيساعد على تحسين النكهة العامة، لفنجان القهوة إذا كان مرا بشكل خاص.

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وإذا كانت الفكرة تبدو غريبة بالنسبة لك، فتأكد أنها ليست غريبة كما تعتقد. فهناك أساس علمي لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود، حيث يعد كلوريد الصوديوم فعالاً للغاية في إخفاء مرارة القهوة، وفقا لوكالة سبوتنيك.


أظهرت الأبحاث المنشورة في عام 1995، أن الملح يساعد في إخفاء مرارة القهوة، وعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة.


وتظهر مرارة القهوة عند تحميصها، وتشكل هذه العملية مركبات تسمى لاكتونات حمض الكلوروجينيك، وفي درجة التحميص الغامق تسمى الفينيليندانات، والتي تنتج عن تحلل أحماض الكلوروجينيك.


تشمل الأماكن حول العالم التي يضاف فيها الملح عادة إلى القهوة لتعزيز نكهتها، الفيتنام، حيث يتم تعزيز القهوة المالحة بالحليب المكثف للحصول على مشروب لذيذ يشبه الكراميل، ويضيف تقليد القهوة السويدي في القطب الشمالي بعض اللحوم المملحة أو الجبن، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.


لذلك إذا كنت لا تحب قهوتك الحلوة، فقد يكون من المفيد تجربة القليل من الملح، خاصة في المواقف التي ينتهي فيها بك الأمر مع القهوة المحترقة بسبب الإفراط في الاستخراج.

 

البيان

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