اضرار الامتناع عن تناول الملح نهائياً

الوكيل الإخباري _ يعد الملح من المكونات الأساسية في كل منزل والذي يلعب دور أساسي في أجسامنا ويعتبر كسيف ذو حدين عند أي زيادة أو نقصان ، حيث يوصي الأطباء دائماً بتخفيض كمية الملح التي نتناولها في الطعام وذلك للوقاية من أضراره الا ان الكثير من الاشخاص يعتقدون ان الاستغناء عن تناول الملح نهائيا هو أمر صحي تعرف على ابرز الأضرار التي تحدث للإنسان عند الامتناع من تناول الملح نهائيا :

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اكتساب الوزن الزائد



يؤثر على القلب



زيادة مقاومة الأنسولين



المعاناة من أعراض الجفاف



الشعور بالغثيان



المصدر : الامارات نيوز

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