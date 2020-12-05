اضرار تناول الثوم والبطاطس على هذه الفئة

الوكيل الإخباري _ على الرغم من الفوائد الصحية العديدة التي يحتويها الثوم الا ان خبيرة التغذية إينا زيكينا قد حذرت عن اضرار تناول الثوم والبطاطس خاصة للاشخاص الذين يعانون من تفاقم قرحة المعدة والتهاب البنكرياس ووجود الحصى في المرارة.

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وذلك لأنه يحفز إفراز العصارة المعدية والصفراء، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض هذه الأمراض.



وأضافت: “يفضل طهي البطاطس المقشرة أو تحضيرها على البخار، لأنه في هذه الحالة ستبقى فيها أكبر كمية من العناصر المفيدة وخاصة البوتاسيوم والصوديوم وفيتامين ب 6”.



المصدر : الامارات نيوز





