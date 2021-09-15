اضرار شرب القهوة على الريق

الوكيل الإخباري - رغم اعتياد الكثيرين تناول القهوة فور الاستيقاظ على معدة فارغة، فإن الأمر الذي قد لا يعرفه البعض أنها عادة ضارة للغاية بالصحة.
يمكن أن تتحول طقوس تناول القهوة بمجرد الاستيقاظ إلى عادة ضارة للجسم، إذ أن تناولها على معدة فارغة يعتبر هجوماً حقيقياً على المعدة.
ولكن بالإضافة إلى مشاكل المعدة، مثل حرقة المعدة والارتجاع والتهابها، يمكن أن يؤدي استهلاكها في الصباح أيضاً إلى نتائج عكسية على مستوى المناعة، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.
ولا يستطيع الكثير منا بدء اليوم بدون كوب القهوة الصباحي، ولكن، إذا تم تناولها كأول مشروب في الصباح، بينما لا يزال الشخص على معدة فارغة، يمكن أن يكون أمراً ضاراً، يرجع إلى تسبب الكافيين والجزيئات الأخرى الموجودة في فنجان القهوة في زيادة إفراز حمض المعدة (حمض الهيدروكلوريك) والذي يحدث عادةً أثناء الهضم.
ومع ذلك، نظراً لعدم وجود طعام لهضمه، فإن هذا الإفراز يوجه عمله ضد الأغشية المخاطية التي تبطن المعدة، مما يسبب أعراضاً مثل حرقة المعدة أو الغثيان، إلى حد حدوث الارتجاع المريئي والتهاب المعدة والقرحة.
ولا تتوقف أضرار تناول القهوة على معدة فارغة على هذا الأمر فقط، فبالإضافة إلى زيادة الحموضة التي يمكن أن تضر بوظيفة المعدة، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يؤدي إلى نتائج عكسية.
الاستيقاظ في الواقع هو الوقت من اليوم الذي يكون فيه الكورتيزول، المعروف أيضاً باسم هرمون "هرمون التوتر"، في أعلى مستوياته في الجسم وأن استهلاك الكافيين يمكن أن يزيد من إفرازه، مع آثار يمكن أن تضر الجهاز المناعي والتسبب في مشاكل صحية، بما في ذلك زيادة الوزن.
المصدر - العين الإخبارية
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