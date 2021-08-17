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الثلاثاء، 17-08-2021 03:43 م

اضرار مشروبات الطاقة على الصحة والجسم

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الوكيل الإخباري - تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من مادة الكافيين، وبالتالي تزود الجسم بدفعة طاقة مؤقتة، وتحتوي بعض مشروبات الطاقة على السكر وغيره من المواد، ورغم ذلك، فهذه الدفعة قصيرة الأمد من الطاقة يمكن أن تكون مصحوبة بمشكلات أخرى.

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أضرار مشروبات الطاقة
على سبيل المثال، مشروبات الطاقة المحتوية على السكر يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، كما أن زيادة الكافيين، أو المواد المشابهة، يمكن أن تؤدي إلى ما يلي:
1 - توتر الأعصاب.
2 - الأرق.
3 - سرعة ضربات القلب.
4 - ارتفاع ضغط الدم.

 

* استراتيجيات قد تقلل احتياجك لمشروبات الطاقة
وبالنسبة لمعظم الأشخاص، لا بأس من تناول مشروبات الطاقة بين الحين والآخر، لكن حاول تقليل شربها إلى حوالي 16 أوقية (500 ملليلتر) في اليوم، وإذا كنت مرهقًا أو متعبًا باستمرار ففكر في وسيلة أفضل، وصحية أكثر، لزيادة الطاقة.

واحصل على مقدار كافٍ من النوم، مع ممارسة النشاط البدني يومياً، مع اتباع نظام غذائي صحي، وإذا لم تبدُ هذه الاستراتيجيات مفيدة، فاستشر طبيبك، فأحيانا يكون التعب علامة على وجود حالة طبية كامنة، مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم.

 

* ممنوع استخدام مشروبات الطاقة لهذه الحالات

وتوجد فئات قليلة من غير المستحسن لها تناول مشروبات الطاقة، مثلا إذا كنت مصابًا بحالة مرضية كامنة، مثل مرض بالقلب أو ارتفاع ضغط الدم، فاستشر طبيبك بشأن ما إذا كانت مشروبات الطاقة قد تسبب مضاعفات، كذلك الحال بالنسبة للمراهقين والنساء الحوامل والنساء اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية يستحسن لهن تجنب أو الحد من تناول هذه المشروبات بشكل خاص.

 

* الخلاصة
مع تزايد شعبية مشروبات الطاقة، فقد أصبح العديد من الآباء يشعرون بالقلق بشأن مقدار الكافيين الذي يتناوله أولادهم، وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بألا يتناول المراهق مقدارًا أكبر من 100 ملليغرام من الكافيين في اليوم، ولا يتعين على الأطفال الأصغر سنًا تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل منتظم.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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