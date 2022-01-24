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الإثنين، 24-01-2022 03:31 م

اضرار هز الطفل الرضيع وتأثيره على الدماغ

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الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من هز الطفل الرضيع بغرض تهدئته وإيقاف صراخه على سبيل المثال.

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ويرفع ذلك من خطر إصابة الطفل بما يعرف بمتلازمة الرضيع المهزوز (Shaken baby syndrome)، والتي تهدد بحدوث تلفيات جسيمة بمخ الرضيع.

 

وأوضحت الرابطة أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبيا.

لذا تتأرجح الرأس عند هز الطفل جيئة وذهابا بشكل خارج عن السيطرة، ما يؤدي إلى اصطدام المخ، الذي يكون حساسا للغاية، بداخل الجمجمة.

 

وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث نزيف داخلي وأضرار بالغة بأنسجة المخ، ما قد يتسبب في إصابة الطفل بالعمى الجزئي أو الكلي أو إصابته بشلل دماغي أو إعاقة ذهنية.

وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.
لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض هذه المتلازمة على الرضيع، والتي تتمثل في العصبية الشديدة وصعوبة التنفس وزُرقة الجلد والقيء.

 

العين الإخبارية 

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