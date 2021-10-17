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الأحد، 17-10-2021 04:08 م

اضطرابات الجهاز الهضمي والاضطرابات النفسية

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الوكيل الإخباري - الجهاز العصبي أحد أهم أجهزة جسم الإنسان، وثبت مؤخراً أن أي اضطرابات به كفيلة أن تؤثر على عمل ووظائف أجهزة الجسم الأخرى بما فيها الجهاز الهضمي. وربط الكثير من الدراسات الطبية بين الاضطرابات النفسية خاصة التوتر والقلق والاكتئاب، وبين ألم المعدة والإمساك وغيرها.

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وفي دراسة جديدة أجريت في معهد أبحاث مؤسسة روما في الولايات المتحدة بالتعاون مع مؤسسة أبحاث دانون نوتريسيا في فرنسا، تم الكشف أن الإضطرابات النفسية تسبب الانتفاخ وغازات البطن و الألم.

 

كشفت دراسة أمريكية أن 8 بين كل 10 أشخاص عانوا من الغازات الانتفاخ والتقلصات في البطن وذلك مرتبط بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي.


وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من نصف 6000 شخص ممن شملهم المسح بشأن هذا الأمر في بريطانيا والمكسيك والولايات المتحدة، تحدثوا عن "أعراض أخرى مرتبطة بالغازات" تؤدي إلى احمرار الوجه مثل قرقرة المعدة والتجشؤ.


وقال 48% فقط من الذين شملهم المسح إنهم عانوا من رائحة الفم الكريهة بنفس نسبة من قالوا إنهم يعانون من الغازات، فيما تحدث 11% فقط عن أنه ليس لديهم أعراض متعلقة بالغازات على الإطلاق.


وسعى الباحثون أيضا لمعرفة استجابات من تم استطلاع آرائهم بشأن مؤشر كتلة الجسم، وممارسة التمارين الرياضية و"السلامة العاطفية" وجودة الحياة.


ووفقا للمسؤول الرئيسي عن الدراسة الدكتور أولافور بالسون من قسم الطب بجامعة نورث كارولينا، تظهر النتائج أن "المعاناة بمقدار مرتفع من هذه الأعراض المعوية الشائعة مرتبطة بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والضغط العصبي وكذلك تراجع عام في جودة الحياة".

 

المصدر- هي 

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