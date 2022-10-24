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الإثنين، 24-10-2022 02:54 م

اضطرابات سريان الدم في الدماغ ...أسباب وأعراض

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الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة "الدماغ" الألمانية إن اضطرابات سريان الدم في الدماغ تعني خلل تدفق الدم في الرأس، مشيرة إلى أنه له أسباب عدة تتمثل في أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

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وأوضحت المؤسسة أن العوامل المؤدية إلى اضطرابات سريان الدم في الدماغ تتمثل في التدخين، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والنظام الغذائي غير المتوازن، وزيادة مستويات الدهون في الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم.
وتتسبب الاضطرابات في حرمان الدماغ من الدم والأكسجين، ما يرفع خطر الإصابة بسكتة دماغية واضطرابات الرؤية والخرف الوعائي.


وتتمثل أعراضها في اضطراب الإدراك، والوعي، والرؤية، ومشاكل التركيز، والذاكرة، وخدر الذراعين والساقين، وشلل الوجه والذراعين والساقين، وصعوبات التوازن، وألم في عضلات الرقبة، بالإضافة إلى الدوار، والغثيان، والقيء.

 

وتبعا للحالة، تعالج الاضطرابات بالأدوية، لتحسين سريان الدم مثل أدوية تسييل الدم، أو بالجراحة لإزالة الجلطة، التي تسد الأوعية الدموية.


وللوقاية يجب الحرص على التمتع بوزن طبيعي وضبط مستويات الدهون والسكر في الدمم بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والإقلاع عن التدخين.

 

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