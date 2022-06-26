اطباء يحذرون من شرب القهوة على معدة فارغة

الوكيل الإخباري - كثيرون هم الاشخاص الذين يتجنبون الوجبة الصباحية او ما نسميه بالترويقة منهم لافتقارهم للوقت، او الشهية اما بعض الآخر اعتاد على شرب القهوة عند قيامه من السرير.





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لكن يحذر اخصائيو التغذية من تناول القهوة على معدة فارغة، لأنها تحفز على انتاج الحمض ما قد يتسبب بحرقة في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

اما اذا كنت من الذين يواجهون صعوبة في التخلي عن عادة شرب القهوة على معدة فارغة، فالأفضل هو إضافة الكريمة أو الحليب إليها، لأنه بفضل الدهون التي تحتويها، سيتم تقليل هذه الآثار السلبية.



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