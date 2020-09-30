اطعمة تخفض الكوليسترول وضغط الدم

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من ااشخاص نظرا لتعرضهم للعديد من التغيرات الفسيولوجية خاصة مع التقدم في العمر ، ويعد النظام الغذائي الصحي هو العلاج الانسب لهذه المشكلة ، حيث ان هناك مجموعة من الخضراوات والفواكه تعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم :

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البصل

يعد البصل من مركبات الكبريت، التي تعمل على تقليل الكوليسترول في الدم، وكذلك ضغط الدم المرتفع.



الطماطم

يعد الطماطم من المواد الغنية بمادة الليكوبين، وهي مضادة للأكسدة، والتي تحتوي على فيتامين C، والألياف التي تساعد على خفض الضغط



البطاطا

تمدك بالطاقة، وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.



الرمان

تحتوي فاكهة الرمان على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من ارتفاع الكولسترول في الدم.



البرتقال

يعد البرتقال غني بالعديد من الفيتامينات والأملاح، مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحامض الفوليك، وتساعد هذه المجموعة في إمدادك بالطاقة .

المصدر : الامارات نيوز

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