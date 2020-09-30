الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 30-09-2020 11:48 ص

اطعمة تخفض الكوليسترول وضغط الدم

42438-الخضروات-والفواكه-المفيدة-فى-فصل-الشتاء


الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من ااشخاص نظرا لتعرضهم للعديد من التغيرات الفسيولوجية خاصة مع التقدم في العمر ، ويعد النظام الغذائي الصحي هو العلاج الانسب لهذه المشكلة ، حيث ان هناك مجموعة من الخضراوات والفواكه تعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم :

اضافة اعلان
 

البصل
يعد البصل من مركبات الكبريت، التي تعمل على تقليل الكوليسترول في الدم، وكذلك ضغط الدم المرتفع.

 

الطماطم
يعد الطماطم من المواد الغنية بمادة الليكوبين، وهي مضادة للأكسدة، والتي تحتوي على فيتامين C، والألياف التي تساعد على خفض الضغط

 

البطاطا
تمدك بالطاقة، وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.


الرمان
تحتوي فاكهة الرمان على مواد مضادة للأكسدة، تساعد في الحد من ارتفاع الكولسترول في الدم.


البرتقال
يعد البرتقال غني بالعديد من الفيتامينات والأملاح، مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحامض الفوليك، وتساعد هذه المجموعة في إمدادك بالطاقة .

 

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
arabstoday-فناجين

تعرف على كمية الشاي الممكن شربها يوميا دون ضرر

alalam_635802667524710711_25f_4x3

تحذيرات من تجاهل جروح الأطفال بعد سقوطهم

2018_3_24_3_7_13_856

احذر.. السعال لهذه الفترة مؤشر على الإصابة بسرطان الرئة

bread-substitute

تعرف على نوع الخبز الصديق للرشاقة

هكذا-يوذيك-النوم-أمام-المروحة-..-وهذه-هي-البدائل-1

تحذيرات من تشغيل المروحة أثناء النوم

5mJFR20.1.2020

فوائد مذهلة لقشر الرمان لحرق دهون الجسم

أخبار متعلقة
2019_6_9_16_52_22_777

اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصير الطماطم

6720496-1544460320

تمرين بسيط في المنزل يحمي من ارتفاع ضغط الدم

8816911-1135312280

أفضل 10 أطعمة ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

2019062612000000

هكذا يتنبأ شكل الساق باحتمال إصابتك بنوبة قلبية !

2018_1_16_19_1_59_233

أطعمة يفيد تناولها في حالات انخفاض ضغط الدم

ضغط-الدم

قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم