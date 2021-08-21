اطعمة على الإفطار تخفض ضغط الدم المرتفع

الوكيل الإخباري - يُجبر ارتفاع ضغط الدم قلبك على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وبمرور الوقت، يمكن أن تتسبب هذه الكثافة المتزايدة في تضخم الأوعية الدموية وانقباضها، مما يمهد الطريق لتطور أمراض القلب، ولكن لحسن الحظ ، يمكنك التدخل قبل وقت طويل من ظهور مشاكل القلب الخطيرة، أي عن طريق تحسين نظامك الغذائي.



إذا كنت تتساءل من أين تبدأ بنظامك الغذائي لارتفاع ضغط الدم، فإن الوجبة الأولى في اليوم تبدو الحل، فقد ثبت أن العديد من العناصر في وجبة الإطفار تقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويمكن دمج العديد منها في نظامك الغذائي.

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وفقاً ل"Mayo Clinic"، فإن وجبة الإفطار التي تخفض ضغط الدم تشمل:

1- البيض

2- الشوفان

3- المكسرات والبذور

4- الألبان منخفضة الدسم

5- الموز والتوت.



نصائح غذائية أساسية أخرى

للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم بعيداً، من المهم أيضاً تجنب الأطعمة المعروفة التي ترفع من قراءتك، أهم مكون يجب الابتعاد عنه هو تقليل الصوديوم، حيث أن التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم.

المصدر - لبنان 24