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الأربعاء، 22-09-2021 12:16 م

اطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

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الوكيل الإخباري - يجب الإلتزام بتواريخ الإستهلاك وإنتهاء الصلاحية الموجودين على الأطعمة للحفاظ على السلامة العامة.

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يُسمح باستهلاك الطعام بعد التاريخ المحدد بشرط تخزينه بشكل صحيح، وقبل تناوله يجب التأكد من رائحته وعدم تلف العبوة أو إنتفاخها.


إليكم بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بعد تجاوز المهلة المحددة دون أن تشكل خطراً على الصحة:


-العسل يمكن تخزينه مدى الحياة.
-الشوكولا يمكن إستهلاكه لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية.
-المنتجات الجافة، مثل المعكرونة والأرز والعدس، والتي يمكن تخزينها لعدة أشهر في عبوة محكمة الإغلاق.
-المأكولات المعلبة مع التأكد من رائحتها وإنتفاخ العلبة.
-الجبن الطري Camembert والماعز وجبن الضأن والجبن ذات العروق الزرقاء (روكفور والأزرق) لمدة تصل إلى أسبوعين.
-يمكن تخزين الأطعمة المجمدة لعدة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، طالما لم يتم إذابتها أبدًا منها الدواجن 18 شهرًا، والمعجنات المخبوزة 18 شهرًا، والأسماك المغطاة بالبقسماط لمدة 24 شهرًا، والأسماك 24 شهرًا، واللحوم المفرومة 9 أشهر، والمحار 12 شهرًا.
-البهارات لا تفسد أبدًا. في أسوأ الأحوال ، يمكن أن تفقد نكهتها .
-السكر لا تنتهي صلاحيته أبدًا.
-الدقيق يمكن الاحتفاظ به لسنوات.
- الملح لا يفنى.
- المنتجات المجففة بالتجميد، مثل القهوة أو الحساء في أكياس.

 

المصدر - الفن 

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