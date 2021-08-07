اعراض الانهيار العصبي

الوكيل الإخباري - يُستخدم مصطلح "الانهيار العصبي" أحيانًا لوصف موقف مسبب للضغط النفسي، يصبح فيه الشخص غير قادر على أداء المهام الطبيعية في حياته اليومية على نحو مؤقت، ومن المعروف حدوث ذلك بشكل شائع عندما تصبح متطلبات الحياة مرهقة بدنيًا وعاطفيًا، وكان يُستخدم ذلك المصطلح كثيرًا في الماضي ليشمل مجموعة متنوعة من الاضطرابات العقلية، ولكن نادرًا ما يتم استخدامه في هذه الأيام.





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ومع ذلك، لا يعد الانهيار العصبي مصطلحًا طبيًا ولا إشارة إلى مرض عقلي محدد، ولكن لا يعني هذا أنه استجابة طبيعية أو صحية للضغط النفسي، فقد يشير الانهيار العصبي إلى مشكلة صحية نفسية كامنة تتطلب الرعاية، مثل الاكتئاب أو القلق.

* علامات الانهيار العصبي

تختلف علامات الانهيار العصبي من شخص لآخر، ويعتمد هذا على السبب الكامن، بل إن مفهوم الانهيار العصبي ومكنونه يختلفان من ثقافة لأخرى، ولكن يُفهم من ذلك المصطلح بشكل عام أن الشخص لم يعد قادرًا على أداء المهام بشكل طبيعي.

قد يتمثل حال ذلك الشخص فيما يلي:



1- أخذ إجازة مرضية من العمل لأيام أو أكثر.

2- تجنب الالتزامات الاجتماعية وتفويت المواعيد.

3- صعوبة اتباع أنماط صحية في الأكل والنوم والنظافة.



يوجد عدد من السلوكيات غير المعتادة أو المختلة التي يمكن اعتبارها علامات وأعراضًا للانهيار العصبي.



إذا كنت قلقًا من أنك تعاني من الانهيار العصبي، فاحصل على المساعدة، وإذا كان لديك طبيب رعاية أولية، فتحدث إليه بشأن العلامات والأعراض التي تعاني منها أو احصل على المساعدة من مقدم خدمات الصحة النفسية.

المصدر - صحتك