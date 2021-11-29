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الإثنين، 29-11-2021 08:03 م

اعراض الطفح الجلدي في الشتاء وكيفية علاجه

علاج-حساسية-الجلد-في-الشتاء


الوكيل الإخباري - على الرغم من أن أجواء الشتاء مفضلة لدى الكثيرين، فإنها عادة تعد بمثابة كابوس للبشرة، لأنها تصبح أكثر عرضة للجفاف والتقشر. كما أن مشاكل البشرة في الشتاء لا تقتصر على ذلك فقط، إذ يمكن أن تصاب بطفح جلدي يحدث في الشتاء.

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وفي ما يلي نوضح تفاصيل الطفح الجلدي الشتوي:

الأعراض

عادة تشمل أعراض الطفح الجلدي في الشتاء، احمرار وتقشر الجلد وانتفاخه أحياناً، وقد يصبح أكثر حساسية للمس، ومثيراً للحكة، كما يمكن أن تصاحب الأعراض بثور أو حبوب.
وبجانب منطقة الوجه، يمكن أن يحدث الطفح الجلدي الشتوي في الإبطين، والجانب الداخلي للفخذين.


عوامل الخطر
الطفح الجلدي الشتوي يمكن أن يصيب أي شخص، لكنه أكثر ميلاً للحدوث لدى الأشخاص المصابين بالإكزيما والصدفية والوردية، وغيرها من أمراض جلدية.
وتشمل العوامل الأخرى التعرض لحرقة الشمس والصابون أو منتجات التجميل الاصطناعية والالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، بجانب ممارسة الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق.


كيفية العلاج
بجانب استشارة الطبيب، هناك خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف الطفح الجلدي الشتوي، وتشمل:


- الحرص على ترطيب البشرة جيداً، خاصة استخدام أنواع طبيعية من الأعشاب.
- استخدام زيت الزيتون، أو جوز الهند على المنطقة المصابة عند الشعور بتهيج.
- غمس قطعة قماش في حليب كامل الدسم وتطبيقها على المنطقة المصابة للتخلص من الحكة.
- تجنب الصابون الاصطناعي، واستخدام أنواع طبيعية وعشبية.
- لا لفرك أو خدش المنطقة المصابة، لتجنب تفاقم الأمور.
- الاستحمام بماء فاتر بدلاً من الساخن.
- ارتداء ملابس واقية، مثل: قبعة ووشاح وقفازات، قبل الخروج في الهواء الطلق، مع عدم نسيان تطبيق واقي الشمس.

 

المصدر - زهرة الخليج 

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