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الأربعاء، 07-07-2021 02:08 م

اعراض حساسية الحليب عند الرضع

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الوكيل الإخباري - قد تندهش عندما تعلم أن ما بين 2٪ و3٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات يعانون من حساسية تجاه الحليب، على الرغم من أن الخبراء اعتقدوا ذات مرة أن الغالبية العظمى منهم سوف يتخلصون من هذه الحساسية بحلول الوقت الذي بلغوا فيه سن الثالثة، فإن الدراسات الحديثة تتعارض مع هذه النظرية، ففي إحدى الدراسات، كان أقل من 20٪ من الأطفال قد تجاوزوا الحساسية عند بلوغهم سن الرابعة. لكن، من المرجح أن يتغلب حوالي 80٪ من الأطفال على حساسية الحليب قبل بلوغهم 16 عامًا.

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* أعراض حساسية الحليب في الأطفال
تختلف أعراض حساسية الحليب من طفل لآخر. وتظهر الأعراض في غضون دقائق قليلة إلى ساعات قليلة عقب تناول الحليب أو أحد منتجاته:
- الشرى.
- الأزيز.
- القيء.

 

وتتضمن العلامات والأعراض التي قد تستغرق المزيد من الوقت للظهور ما يلي:
- البراز الرخو أو الإسهال.
- السعال أو الأزيز.
- رشح الأنف.
- العيون الدامعة.
- طفح جلدي مع حكة، خاصة حول الفم.
- المغص.

 

* ما الفرق بين حساسية الحليب وعدم تحمل الحليب 

يبدو أن عدم تحمل (الحليب) اللاكتوز وحساسية منتجات الألبان متشابهان كثيرًا. ويعتقد الكثير من الناس أنهم نفس الشيء. لكن كيفية حدوثها (وكيف تؤثر على جسمك) مختلفة تمامًا.

إذا كنت مصابًا بعدم تحمل الحليب، فإن جسمك لا ينتج اللاكتاز، وهو الإنزيم اللازم لهضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب. بدلاً من الهضم الطبيعي في المعدة والأمعاء الدقيقة، ينتقل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون، حيث يتحلل بسبب البكتيريا ويسبب الانتفاخ والغازات. قد يكون الأمر غير مريح، لكنه ليس خطيرًا.

ويعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا شائعًا لدى البالغين - حيث يصاب به حوالي 30 مليون أميركي بحلول سن العشرين. وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية أو الأفريقية أو الأميركية الأصلية وأقل شيوعًا لدى الأشخاص ذوي الأصول الأوروبية الشمالية أو الغربية.

لكن، إذا كنت تعاني من حساسية الحليب، يتفاعل جسمك مع البروتينات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى كما لو كانت غزاة خطرين. ويطلق الجسم مواد تسبب أعراض الحساسية. يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي هذا خفيفًا (طفح جلدي) أو شديدا يؤدي إلى فرط الحساسية المهددة للحياة. وتعتبر حساسية منتجات الألبان من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، خاصة عند الأطفال. يعاني 2 من كل 100 طفل دون سن 4 سنوات من حساسية اللبن.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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