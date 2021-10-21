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الخميس، 21-10-2021 02:53 م

اعراض مرض السعال الديكي لدى الاطفال

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الوكيل الإخباري - من التطعيمات الإجبارية للأطفال تحت سن سبع سنوات هو التطعيم ضد مرض السعال الديكي، لما له من خطورة على حياة الأطفال، حيث يسبب هذا المرض العديد من الأعراض الخطيرة مثل: سوء التغذية، الالتهاب الرئوي والوفاة.

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وهناك اعراض شائعة تظهر على الطفل عند الإصابة بمرض السعال الديكي، يجب الانتباه لها، والإسراع بالفحص عند الطبيب المختص حتى يحصل الطفل على العلاج اللازم قبل أن يُصاب بأضرار بالغة، وتشمل أعراض مرض السعال الديكي الآتي:

 1 - نوبات سعال تشنجية.
 2 - سيلان الأنف.
 3 - العطس.
 4 - زيادة إفرازات الدموع.
 5 - الحمى.
 6 - الشعور بالإعياء.
 7 - الغثيان والتقيؤ.


وعلاج السعال الديكي يكون بالمضادات الحيوية، من أجل الحفاظ على حياة الطفل من الأعراض الخطيرة التي تحدثها الجرثومة المسببة لمرض السعال الديكي، والتي تنتقل بين الأطفال الصغار عبر الرذاذ .

 

المصدر - نواعم 

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