الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس

هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

أحمد بطاينة .. مبروك المولودة الجديدة يارا

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 03:07 م

اعراض هواء الراس وعلاجه

كيف-اعرف-ان-عندي-هواء-في-الراس؟-825x510


الوكيل الإخباري - هواء الرأس هو حالة مرضية تحدث نتيجة اصطدام الرأس، بسبب السقوط من مكان مرتفع أو نتيجة التعرض لحادث.
وفي بعض الأحيان يحدث هواء الرأس بسبب إجراء العمليات الجراحية في داخل الجمجمة.

اضافة اعلان

 

أعراض هواء الرأس

عدة أعراض تصاحب هواء الرأس، ولعل أبرزها:
1- الإصابة بالصداع الشديد، والذي يتمركز في أغلب الأحيان في منطقة الجبهة.

2- سرعة الانفعال وعدم التحكم في الأعصاب.
3- الحساسية الشديدة من الضوء الساطع.

4- الإصابة بالدوار والغثيان خاصة أثناء المشي.

5- الخمول والإصابة بالاكتئاب.

6- الإصابة باضطرابات وخلل في النظام الغذائي.


علاج هواء الرأس
يحدث هواء الرأس نتيجة سببين؛ إما لكسر في الجيوب الهوائية الأنفية، مما ينتج عنه تسرب الهواء من الجيوب الأنفية إلى داخل الدماغ، وفي معظم الأحيان يكون هذا الهواء بكميات بسيطة، مما لا يستدعي تدخلاً جراحياً.
وفي أحيان أخرى، وخصوصاً لدى كبار السن، يحدث هواء الرأس نتيجة حدوث ضمور في الدماغ، حيث توجد مساحة في الدماغ لتسريب الهواء وتجمعه، وهو ما يتطلب تدخلاً جراحياً للعلاج؛ لأن هذا الهواء قد يصبح ساخناً، مما قد يُسبب "بؤرة صرعية" في المستقبل.

 

المصدر - سيدتي 



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تجارب-رجيم-الصيام-المتقطع-3

فوائد الصوم المتقطع لخسارة الوزن ومعالجة المشاكل الصحية

tbl_articles_article_21373_271bc30d7d1-f4cf-4234-9356-b2c6fd761456

الفوائد الصحية لزيت السمك

640-173754159-french-fries-in-the-oven

تقتل كل شيء.. الكشف عن خطورة تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة البائتة !

1080688

أعراض مؤلمة يسببها نقص فيتامين B12 في زوايا الفم

organ-meats-high-iron

8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

man_holding_chest

ما هو الفيتامين الذي يقلل خطر الوفاة بالنوبة القلبية؟