اعراض واسباب الإكزيما عند الأطفال

الوكيل الإخباري - التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما (Atopic dermatitis - eczema) هو حالة مرضية مزمنة شائعة تنتشر بين الأطفال خصوصا، وتتميز بحدوث حكة واحمرار في الجلد، وتظهر في نوبات كل فترة ثم يختفي.

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وأعراض التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)

- الحكة، التي قد تكون شديدة وخاصة أثناء الليل.

- بقع حمراء إلى رمادية مائلة للبني، وخاصة على اليدين والقدمين والكاحلين والرسغين والرقبة وأعلى الصدر والجفنين وبداخل ثنيات الكوعين والركبتين، وفي الأطفال، قد تظهر في الوجه وفروة الرأس.

- بثور صغيرة وبارزة، قد يتسرب منها سائل ويتجلط فوقها مكونًا قشرة عند خدشها.

- جفاف الجلد وتقشره وتشققه وزيادة سُمكه.

- تورم الجلد وزيادة حساسيته وتقشر طبقات منه بسبب الخدش.

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم علامات وأعراض التهاب الجلد التأتبي ما يلي:

- جفاف الجلد، الذي يمكن أن ينتج عن الاستحمام بالمياه الساخنة لفترة طويلة.

- الهرش، والذي يتسبب في المزيد من تلف الجلد.

- البكتيريا والفيروسات.

- الضغط النفسي.

- العرق.

- التغيرات في الحرارة والرطوبة.

- المذيبات والمنظفات والصابون والمطهرات.

- الصوف الموجود في الملابس والبطاطين والسجاجيد.

- الغبار وحبوب اللقاح.

- دخان التبغ وتلوث الهواء.

- البيض واللبن والفول السوداني وفول الصويا والسمك والقمح، وذلك في الرضع والأطفال.

* أسباب التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما :

- جفاف الجلد وتهيجه، وهو ما يحد من قدرة الجلد على أن يكون حاجزًا فعالاً.

- اختلاف في التركيبة الجينية يؤثر على وظيفة الحاجز التي يؤديها الجلد.

- خلل في الجهاز المناعي.

- البكتيريا، مثل المكورات العنقودية الذهبية، التي تفرز مادة رقيقة تسد الغدد العرقية.

- الظروف البيئية.

المصدر - صحتك