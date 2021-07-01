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الخميس، 01-07-2021 02:40 م

اعراض واسباب الإكزيما عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما (Atopic dermatitis - eczema) هو حالة مرضية مزمنة شائعة تنتشر بين الأطفال خصوصا، وتتميز بحدوث حكة واحمرار في الجلد، وتظهر في نوبات كل فترة ثم يختفي.

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وأعراض التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)

- الحكة، التي قد تكون شديدة وخاصة أثناء الليل.
- بقع حمراء إلى رمادية مائلة للبني، وخاصة على اليدين والقدمين والكاحلين والرسغين والرقبة وأعلى الصدر والجفنين وبداخل ثنيات الكوعين والركبتين، وفي الأطفال، قد تظهر في الوجه وفروة الرأس.
- بثور صغيرة وبارزة، قد يتسرب منها سائل ويتجلط فوقها مكونًا قشرة عند خدشها.
- جفاف الجلد وتقشره وتشققه وزيادة سُمكه.
- تورم الجلد وزيادة حساسيته وتقشر طبقات منه بسبب الخدش.

 

العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم علامات وأعراض التهاب الجلد التأتبي ما يلي:

- جفاف الجلد، الذي يمكن أن ينتج عن الاستحمام بالمياه الساخنة لفترة طويلة.
- الهرش، والذي يتسبب في المزيد من تلف الجلد.
- البكتيريا والفيروسات.
- الضغط النفسي.
- العرق.
- التغيرات في الحرارة والرطوبة.
- المذيبات والمنظفات والصابون والمطهرات.
- الصوف الموجود في الملابس والبطاطين والسجاجيد.
- الغبار وحبوب اللقاح.
- دخان التبغ وتلوث الهواء.
- البيض واللبن والفول السوداني وفول الصويا والسمك والقمح، وذلك في الرضع والأطفال.

 

* أسباب التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما : 

- جفاف الجلد وتهيجه، وهو ما يحد من قدرة الجلد على أن يكون حاجزًا فعالاً.
- اختلاف في التركيبة الجينية يؤثر على وظيفة الحاجز التي يؤديها الجلد.
- خلل في الجهاز المناعي.
- البكتيريا، مثل المكورات العنقودية الذهبية، التي تفرز مادة رقيقة تسد الغدد العرقية.
- الظروف البيئية.

 

المصدر - صحتك 

 

 

 


 




 

 


 

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