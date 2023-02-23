اعراض واسباب انخفاض سكر الدم ليلاً

الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص لانخفاض نسبة السكر في الدم أثناء النوم، وهو ما يعرف بانخفاض السكر الليلي، ويمكن أن يتسبب في التعرض لمضاعفات صحية قد تودي بحياة المريض.



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نستعرض في السطور التالية، أبرز العوامل التي تؤدي لانخفاض السكر الليلي، وأبرز الأعراض، وخيارات العلاج المتاحة، وفقًا لما ذكره موقع "Web md".



أعراض انخفاض سكر الدم الليلي

أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف نوبات انخفاض جلوكوز الدم تحدث أثناء النوم ليلًا، وعلى الرغم من أنه من المعروف أن هذه الحالة لها نتائج خطيرة، إلا أنه يمكن الوقاية من التعرض لها.



ويحدث انخفاض السكر الليلي عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن 70 مجم، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري، ولكن الأشخاص غير المصابين بداء السكري قد يعانون من نقص السكر في الدم ليلًا أيضًا.



وعندما يكون الشخص مستيقظًا أثناء النهار، فإنه يعرف عادةً متى يكون مستوى السكر في الدم لديه منخفضًا بسبب الأعراض التي قد يتعرض لها مثل:



- صعوبة في التركيز.

- الشعور بالضعف.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- التوتر.

- رائحة العرق.

- الجوع.

- الصداع.

- عدم القدرة على تناول الطعام.

- فقدان الوعي.



ويمر بعض الأشخاص بعدة أعراض عند انخفاض السكر في الدم ليلًا، وتتمثل فيما يلي:



- الكوابيس.

- التعرق المفرط.

- الشعور بالتعب أو الانفعال أو الارتباك بعد الاستيقاظ.

- رعشة الجسم.

- صعوبة في التنفس.

- تسارع ضربات القلب.



العوامل المسببة لانخفاض السكر الليلي

تشمل عوامل الخطر التي تزيد من فرص انخفاص السكر الليلي ما يلي:

- تفادى الوجبات.

- تأخير الوجبات.

- زيادة النشاط البدني عن الروتين المعتاد.

- عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات.

- ممارسة الرياضة قبل النوم.

- الإصابة بعدوى.



تشخيص نقص السكر في الدم الليلي

قد يكون من الصعب اكتشاف نقص السكر في الدم الليلي، يمكن أن تساعد بعض الأعراض في اكتشاف الحالة، وهناك طريقة أخرى لاكتشاف نقص السكر في الدم الليلي وهي باستخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر هو جهاز يفحص مستويات الجلوكوز في الدم بانتظام طوال النهار والليل، يتلقى الشخص تنبيهًا إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض بسرعة وينطلق منه صوت لتنبيه الشخص.



هل تؤثر قلة النوم على نسبة السكر في الدم؟

النوم مهم للصحة العامة بما في ذلك تنظيم التمثيل الغذائي، لذلك أظهرت الدراسات أنه تم تحديد اضطرابات النوم والنوم غير الكافي كعوامل خطر للإصابة بمرض السكري.



هل يمكن الوقاية من انخفاض السكر الليلي؟

قد يعاني البعض بانخفاض السكر في الليلي بشكل مفاجئ، ولكن قد تساعد بعض النصائح في الوقاية، والتي تتمثل فيما يلي:

-فحص مستويات السكر في الدم قبل النوم

- استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر

- تجنب تخطي العشاء

- تجنب التمرين قبل النوم مباشرة، واتختيار الوقت المناسب للشخص



اتباع حمية غذائية مناسبة تضمن حصول الشخص على ما يكفي من العناصر والفيتامينات التي يحتاجها



علاج انخفاض السكر في الدم

لرفع السكر بشكل سريع يمكن القيام بما يلي:

- تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول وهي الأطعمة والمشروبات الخالية من البروتين أو الدهون التي تتحول بسهولة إلى سكر في الجسم



- فحص سكر الدم بعد 15 دقيقة.



- إذا كانت مستويات السكر مازالت منخفضة أقل من 70 ملليجرام، يجب تناول 15 جرام من الكربوهيدرات سريعة المفعول مرة أخرى.



- بمجرد استعادة نسبة السكر الطبيعية يجب تناول وجبة خفيفة صحية لتجنب التعرض لهبوط آخر في سكر الدم.



الكونسلتو الطبي

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