اكتشاف بروتين داخل أجسام البشر يحمي من سرطان قاتل

الوكيل الاخباري - نجح فريق بحثي في التوصل إلى بروتين داخل أجسام البشر، يحمي من الإصابة بنوع قاتل من السرطانات.



اكتشف باحثون في جامعة فلوريدا، وجود بروتين داخل الجسم يعمل على الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا، وأمراض الكبد الدهنية ومرض السكري، بحسب ما نشره موقع "ميديكال إكسبريس".

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وقال الباحثون إن بروتين "INPP4B"، يساعد في منع انتشار الورم الخبيث داخل الجسم، ويتكون هذا البروتين من إنزيم الإينوزيتول، الذي يمنع تكون الخلايا السرطانية في البروستاتا، كما يحمى من الإصابة بداء السكري.



وعمل الباحثون على فهم خصائص هذا البروتين، وطريقة عمله للحماية من الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد، الأمر الذي قد يبشر بعلاج جديد لوقف انتشار الأورام في الجسم.



وتوصل العلماء إلى أن هذا البروتين يعمل على حماية الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والسكري من النوع 2 وأورام البروستاتا.



وأشار الباحثون إلى أن التحكم في زيادة كفاءة هذا البروتين يسهم فى خلق تقنيات علاجية جديدة لأمراض الكبد، وأن تواجد هذا البروتين بمستويات مرتفعة يحمى الشخص من الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض الكبد الدهنية ومرض السكري من النوع الثاني.

سبوتنيك