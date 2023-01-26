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الخميس، 26-01-2023 10:09 ص

اكتشاف جين مضاد لشيخوخة القلب لدى معمّرين

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الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون "جيناً" مضاداً للشيخوخة في مجموعة من المعمّرين، وقد ثبت أنه يعيد العمر البيولوجي للقلب بمقدار 10 سنوات.اضافة اعلان


وقالت نتائج البحث إن الذين يحملون هذا الجين يتمتعون بطول عمر استثنائي، يصل إلى 100 عام أو أكثر، ويظلون بصحة جيدة، وهم أقل عرضة لمضاعفات القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الأبحاث فريق من جامعة بريستول ومجموعة مالتي مديكا الإيطالية، ونُشرت في مجلة "كارديوفاسكيولار ريسيرش". ومن المتوقع أن يقود الاكتشاف إلى تجارب سريرية، ثم علاج بالجينات لمرضى قصور القلب.

واستمرت الـ3 سنوات على الحيوانات، حيث قام الباحثون تحت إشراف الدكتور أنيبالي بوكا، بإعطاء الجين في خلايا قلوب مرضى من كبار السن يعانون مشاكل قلبية حادة، وتم الاختبار في أنابيب، وقارنوا وظائف القلب الذي تلقى العلاج بأفراد أصحاء.

وقالت الباحثة مونيكا كاتانيو: "تسمى خلايا مرضى قصور القلب المسنين pericytes، وتكون أقل أداءً وأكثر شيخوخة. وبإضافة جين طول العمر لاحظنا تجديد شباب القلب، واستأنفت خلايا المرضى عملها بشكل صحيح، ما يثبت أنها أكثر كفاءة في بناء أوعية دموية جديدة".

وأثبتت التجربة أن الجين الصحي الموجود لدى معمرين يمكن نقله إلى أشخاص آخرين لحماية قلوبهم. ويُعتقد أن هذه الدراسة قد تغذي موجة جديدة من العلاجات المستوحاة من علم الوراثة للمعمرين.

 




 

 


 

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