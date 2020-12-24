اكتشاف خلايا دماغية تفسّر سبب فقدان الذاكرة لهؤلاء

الوكيل الاخباري - اكتشف العلماء نوعاً جديداً من خلايا الدماغ التي تساعدنا على تذكر المكان الذي تركنا فيه متعلقاتنا الشخصية.

اضافة اعلان



ومن المعروف بالفعل أن الخلايا الدماغية الشبيهة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS تخزن "خرائط" للأماكن التي كنا فيها، مثل المطبخ أو داخل المكتب، في حين تمكّننا خلايا Vector Trace المكتشفة حديثاً من تحديد الأشياء - مثل مفاتيح السيارة أو الهاتف المحمول - ضمن هذه "الخرائط الذهنية".



ويقول الباحث البريطاني الدكتور كولين ليفر الذي يقف وراء الدراسة إن الأبحاث المستقبلية حول خلايا ناقلات التتبع يمكن أن تساعد في تفسير سبب إصابة الأشخاص الذين يعانون من الخرف بفقدان الذاكرة.



وتقوم خلايا فيكتور تريس بترميز مسافات واتجاهات مجمعة للأشياء، بالإضافة إلى تذكر الكائنات التي تمت رؤيتها مؤخراً ولكنها غير موجودة الآن.



ويضيف الدكتور ليفر من جامعة دورهام "يبدو أن خلايا فيكتور تريس تتصل بشبكات الدماغ الإبداعية التي تساعدنا على تخطيط أفعالنا وتخيل سيناريوهات معقدة في أعيننا، ومن المحتمل أن تسمح لنا خلايا تتبع النواقل التي تعمل معاً بإعادة إنشاء العلاقات المكانية بيننا وبين الأشياء، وبين الكائنات في المشهد، وحتى عندما لا تكون هذه الأشياء مرئية لنا بشكل مباشر".



وتم اكتشاف خلايا الذاكرة لأول مرة في السبعينيات من قبل البروفيسور جون أوكيف، وفي عام 2000 من قبل الأستاذين إدوارد وماي بريت موسر، وهو الاكتشاف الذي خولهما للحصول على جائزة نوبل في الطب لعام 2014، وسلط الضوء على أحد الألغاز العظيمة لعلم الأعصاب. واكتشف الباحثون أن الدماغ يحتوي على "خلايا مكانية" مخصصة لتخزين الذكريات وتشكل معاً نوعاً من الخرائط.



ويمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد في تفسير سبب معاناة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الخرف ومرض الزهايمر من فقدان الذاكرة، وتوجد خلايا تتبع النواقل في منطقة من الدماغ عادة ما تكون من بين أولى المناطق التي تتعرض للهجوم من قبل اضطرابات الدماغ مثل مرض الزهايمر، وقد يفسر هذا سبب كون أحد الأعراض الشائعة وعلامة الإنذار المبكرة الرئيسية في مرض الزهايمر هي فقدان الأشياء أو وضعها في غير مكانها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





