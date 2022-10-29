السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 11:04 ص

اكتشاف طريقة تحد من تطور مرض السكري

1568125848_608_823374_dataoriginal1


الوكيل الإخباري-اكتشف علماء جامعة تولين الأمريكية، أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات يخفض من خطر تطور السكري.

وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن العلماء قسموا المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين. طلبوا من أفراد المجموعة الأولى اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. أما أفراد المجموعة الثانية فاستمروا في اتباع نظامهم الغذائي المعتاد. وكانت الدهون تشكل في العينة الأولى من النظام الغذائي حوالي نصف السعرات الحراريةـ، وكانت هذه دهونا احادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة موجودة في زيت الزيتون والمكسرات.

اضافة اعلان


وبعد مضي ستة اشهر أظهرت نتائج تحليل دم المشاركين، انخفاضا كبيرا في هيموغلوبين A1c، الذي هو مؤشر حيوي لمستويات السكر، لدى افراد المجموعة الأولى مقارنة بأفراد المجموعة الثانية الذين اتبعوا نظامهم الغذائي المعتاد.

 

بالإضافة إلى ذلك، انخفض وزن أفراد المجموعة الأولى، وكذلك انخفض مستوى الغلوكوز في دمهم في حالة المعدة الفارغة.


ويؤكد الباحثون، على ان هذه النتائج مهمة بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، الذين لديهم مستوى A1c أعلى من الطبيعي، ولكنه دون المستوى الذي يسمح بتشخيص إصابتهم بمرض السكري. وهؤلاء المرضى معرضون بصورة خاصة لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، أو احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لأنهم عادة لا يتناولون أدوية لتخفيض مستوى السكر في الدم.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

خبراء يكشفون أفضل شاي للتخلص من دهون البطن

384296_12_1664239534

دراسة: تناول أدوية ضغط الدم يوميًا قد يقلّل من خطر الإصابة بالخرف

image

منها الصداع الشديد .. خمسة أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

علامات-لتحذيرك-من-سرطان-البنكرياس-لا-تتجاهلها

علامات تحذيرية لسرطان البنكرياس.. لا تتجاهلها

6357995f4c59b743355a8c9a

ما علاقة منتجات التنظيف المنزلية بالاصابة بالسرطان ؟

111

علاج جديد يقلل خطر الكوابيس أثناء النوم

أخبار متعلقة
image

نظام غذائي محدد يخفض نسبة السكر في الدم

tbl_articles_article_23937_30973e57a0e-8f00-40eb-9ef6-45730f366e59

أفضل 10 أغذية تلائم مريض السكري

2022102396974637

فقدان الطول مع التقدم في العمر تدل على هشاشة العظام

20210901121708178

ما العلاقة بين داء السكري والخرف؟

63527c424236041bdb448a1e

أربع علامات غريبة تظهر على اليد قد تشير إلى إصابتك بـ " السكري"

0fbb067e-c335-45fb-8ea0-7831c8103c89

فاكهة تكافح مرض السكري