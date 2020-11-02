اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان والأمراض الأخرى بقطرة دم واحدة

الوكيل الاخباري - اكتشف علماء من جامعة سامارا "كوروليوفا" كيفية تشخيص السرطان والأمراض الأخرى بسرعة باستخدام التحليل الطيفي للدم.

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ووفقًا للعلماء، يسمح هذا النهج بأخذ خزعة سائلة في غضون دقائق، على عكس طرق التحليل المختبري، التي تستغرق ساعات، يسمح التحليل الطيفي بتحليل تكوين الدم في الوقت الفعلي.



حيث قال الخبراء إن مثل هذا الإجراء يمكن تنفيذه باستخدام التقنيات الضوئية، عندما يتبادل الضوء الطاقة مع جزيئات التحليل، ويتيح ذلك تحديد نوع معين من الجزيئات وتركيزها في الدم، مما يجعل من الممكن إجراء تشخيص دقيق.



وقال الأستاذ المساعد بجامعة سامارا: "يمكن للضوء أن يتفاعل مع الجزيئات البيولوجية - اللبنات الأساسية لأجسامنا. في غضون دقائق".



وأشار إلى أن العلماء اليوم في جميع أنحاء العالم يقاتلون من أجل زيادة الدقة والتنوع في طرق التشخيص المقترحة، والطريقة المقترحة من قبل الخبراء، على الرغم من أنها أقل دقة من الأساليب التي يتم تنفيذها باستخدام المرافق المختبرية، يمكن تنفيذها على المعدات المحمولة.



وأضاف: "يمكن أن تكون النتائج التي تم الحصول عليها مطلوبة عند إجراء فحوصات الفحص الشامل بمساعدة الخزعة السائلة، يمكن تحديد الأمراض التي بدأت للتو وإرسال المرضى إلى الاختصاصي المناسب، ويمكن أيضًا مراقبة حالة المرضى الذين يخضعون للعلاج، إذا كان هناك تحسن أو تفاقم الحالة، فإن الخزعة السائلة ستظهر ذلك بالتأكيد عند فحص تركيبة الدم".



لاستخدام الجهاز المقترح في العيادات، سيتطلب العمل المنسق من علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمهندسين، وبالطبع الأطباء. وفي المستقبل، يخطط العلماء لتحسين طرق التحليل وإجراء تجارب سريرية واسعة النطاق للنهج المقترح على مجموعات مختلفة من المرضى.

سبوتنيك

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