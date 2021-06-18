الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

طرح عطاء تشغيل الباص السريع الشهر المقبل

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

سقوط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أوصرين جنوبي نابلس

الجمعة، 18-06-2021 12:38 م

اكتشاف عقار واعد في الكركم يعالج الدماغ من أمراض خطيرة

images


الوكيل الاخباري - اكتشف باحثون من معهد العلوم العصبية والطب في ألمانيا، مركبا ضمن مكونات الكركم، ثبتت فعاليته في تعزيز تكاثر الخلايا وتمايزها في الدماغ وحمايته من أمراض خطيرة وشائعة.

اضافة اعلان


ونقل موقع "ميديكال نيوز توداي" عن الباحثين، قولهم بأن هذا العقار المكتشف حديثا يعطي الأمل للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية ومرض ألزهايمر.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج عقب حقن فئران التجارب بالمركب المستخلص من الكركم، بعدها عكف الباحثون على تتبع تأثير هذا المركب على الخلايا المتكاثرة في مناطق مختلفة من الدماغ، ووجدوا أنها بدت أوسع وأكبر مقارنة بالفئران التي لم تحقن بمركب الكركم.


ويأتي من بين النتائج المبشرة في تلك التجارب، أن الباحثين وجدوا العديد من المواد التي تعزز من انتشار الخلايا الجذعية في الدماغ، من بينها ما يساعد في تمايز الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية، الذي يشكل هدفا رئيسيا في الطب الحديث.


وفي وقت سابق، نشر موقع "أونلي ماي هيلث" تقريرا يوضح فيه أهمية الكركم في معالجة التوتر، حيث ذكر أن "الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكركمين الذي يزيل الجذور الحرة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهابات التي تسبب التوتر المؤدي إلى الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية للإنسان"، ويمكن أن يكون الكركم أكثر فائدة عند تناوله مع الزعفران.


يمكن إضافة الكركم بسهولة إلى وجباتك ويعد تناول حليب الكركم "الحليب الذهبي" مرتين في اليوم طريقة رائعة للحصول على الكركم في نظامك الغذائي ويساعد على تحسين العديد من الظروف الصحية والمحافظة على الصحة ويمكن أن تكون ملعقة شاي كاملة من الكركم مضافة إلى كوب واحد من الحليب (350 مل) مفيدة جدا في تقليل الاكتئاب وزيادة المناعة.


يعد تناول مكملات الكركم التي تحتوي على 95% من تركيز الكركم مفيدا، وكلما كان المكمل أكثر نقاء كلما كان مفيدا في علاج الاكتئاب مع الانتباه إلى كمية الجرعات المتناولة، وتعتبر المكملات التي تجمع بين الكركمين والبيبيرين (الفلفل الأسود) من أكثر العلاجات المدعمة استخداما لعلاج الاكتئاب وتحسين الصحة العقلية للفرد إلى حد كبير، حيث أن المكملات المصنوعة من البيبرين تعتمد على أعشاب طبيعية لذا فهي تعمل بشكل أسرع في الجسم.


 سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60cb133a42360454025d45fa

مواد غذائية تحفز تشكل الجلطات الدموية

2018_8_31_16_34_26_594

مكونات هامة تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة

أشخاص ذوي النشاط البدني الأكبر تزيد لديهم مشاعر الحماسة والراحة الداخلية - (ارشيفية)

عادة بسيطة تجنبك الاكتئاب وتزيد الشعور بالسعادة

6844631-638653165

نصائح هامة عند الإصابة بضربة شمس!

لحم

أطعمة لا يجب أكلها مع اللحم

كرز

مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الكرز

أخبار متعلقة
man-about-to-sneeze

العلماء يكتشفون سبب العطاس

16238253961408049

أخطر المواد الغذائية على الدماغ

B2D7EABB-EA03-42F9-A55C-4A1E74D4FFB6

النوم: حقائق وفوائد عليك معرفتها!

shutterstock_174788273

فيتامينات هامة للجسم ضد الالتهابات المزمنة

2018_2_16_16_31_46_834

فائدة سريّة للبرتقال ستجعلك تتناوله يومياً

2019_3_22_11_59_14_285

اكتشاف صلة بين استنفاد الأكسجين في الدماغ ومرض ألزهايمر