اكتشاف علاج جديد للسرطان في امريكا

الوكيل الإخباري - كشف بحث جديد اجرى مؤخرا من قبل باحثون في جامعات صينية وأمريكية ، عن تقنية جديدة من شأنها تحسين العلاج المناعي للسرطان ، بإستخدام الأدوية المضادة للكوليسترول.



وأفاد الباحثون، بأن العلاجات المناعية للسرطان نجحت في تمكين نسبة تتراوح بين 10%، و30% من المرضى الحاصلين عليها من البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة ، لكنها لا تزال غير فعالة في علاج غالبية مرضى السرطان.



وتابع الباحثون، أنه يمكن لدمج الأدوية المضادة للكوليسترول مع العلاج المناعي أن يضمن نسبة شفاء أكبر من إستخدام العلاج المناعي بمفرده، وذلك وفقا لما نشر في مجلة " ساينتفيك أمريكان" الطبية.



وقال الدكتور تشوان يوان لي أستاذ الأمراض الجلدية والصيدلة وبيولوجيا السرطان ، بالمركز الطبي لجامعة ديوك الأميركية، والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الشيء الجديد الذي تبشر به الدراسة هو أنه قد يكون من الممكن تحسين العلاج المناعي للسرطان بإستخدام الأدوية المضادة للكوليسترول (التي تسمى مثبطات PCSK9) المستخدمة بالفعل في العيادات.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن تثبيط أو حذف بروتين يسمى PCSK9 بالأدوية المضادة للكوليسترول يمكن أن يزيد من الفعالية العلاجية لـ العلاج المناعي للحصار المفروض على السرطانات في الفئران.

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وأشار الباحثون ، إلى أن الكوليسترول، مادة شمعية وجودها هام للجسم، لكن ارتفاع مستواها يؤدي إلى مشكلات صحية، من بينها الإصابة بجلطات، لكن من الجوانب الإيجابية لـ "الكوليسترول"، المساهمة في تكوين الجدار الخلوي، وصناعة العديد من الهرمونات (مثل هرمونات الذكورة والأنوثة والكورتيزول).



وأكد الباحثون، أن مادة الكوليسترول تساعد في إنتاج فيتامين "د" المسؤول عن تنظيم نسبة الكالسيوم في الجسم، وبالتالي الحفاظ على صحة الأسنان والعظام.

المصدر : صدى البلد