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الأحد، 23-05-2021 03:12 م

اكتشاف علاج جديد وفعال لنقص فيتامين D.. قد يشفي من عدة أمراض

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الوكيل الاخباري - أكدت مصادر علمية اكتشاف بديل فعال لنقص فيتامين "د" في جسم الإنسان، من شأنه أن يساهم باختفاء سلسة من الأمراض الناتجة عن نقص منسوب هذا العنصر في الجسم.

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وأشارت الأبحاث أن هذا الاكتشاف سيساعد المرضى الذين يعانون من مشاكل سوء امتصاص الدهون بما في ذلك جراحة المعدية والبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

 

- الملايين يعانون من عدم القدرة على امتصاص فيتامين "د"
بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، يعاني الملايين حول العالم من متلازمات مختلفة، منها سوء امتصاص الدهون، بما في ذلك أولئك الذين خضعوا لجراحة معدية والذين يعانون من السمنة.


وغالبًا ما يواجه هؤلاء المرضى وقتًا صعبًا بسبب عدم قدرتهم على امتصاص فيتامين (د) ، ويعاني المرضى من خطر متزايد للإصابة بنقص فيتامين (د) وبالتالي يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وترقق العظام (تليين العظام).
بالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من السمنة معرضون أيضًا لنقص فيتامين (د).


- اكتشاف جديد يقلب الموازين
أظهرت دراسة جديدة أن مركب (25-هيدروكسي) أو فيتامين D3 (أو مستقلب فيتامين د) هو علاج فعال لنقص فيتامين (د) لهؤلاء المرضى الذين يعانون من هذه المشكلات الخطيرة.


وجاء في البحث: "يتم امتصاص مستقلب فيتامين (د) بشكل أفضل لدى المرضى الذين يعانون من متلازمات سوء امتصاص الدهون وهو فعال في رفع مستويات الفيتامين في الدم.

 

- يساهم بمعالجة سلسلة من الأمراض
ويؤدي نقص فيتامين (د) إلى هشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، ويؤدي أيضًا إلى الإصابة بتلين العظام المؤلم. ويعاني المرضى من آلام شديدة في عظامهم وعضلاتهم.


وارتبط نقص فيتامين (د) بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك التصلب المتعدد ومرض السكري من النوع الأول وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب والضعف الإدراكي العصبي ومرض الزهايمر بالإضافة إلى الأمراض المعدية بما في ذلك فيروس كورونا.

 

سبوتنيك

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