اكتشاف علمي قد يقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- مستقبل هرمون الإستروجين الإيجابي (ER +) هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الثدي، كشفت دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث السرطان (ICR) في لندن، عن وجود خطر يلاحق المصابات به بعد التشخيص الأولى لعدة عقود، فما هو؟



وجد الباحثون أن المصابات بسرطان الثدي ER + معرضات لخطر انتقال أورام ثانوية إلى أحد أجزاء الجسم بعد التشخيص الأولى لعدة عقود.



واكتشف باحثو الدراسة أن الرئة هي المنطقة الأكثر عرضة في جسد مريض سرطان الثدي لانتقال الأورام الثانوية إليها، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

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ولاحظ الفريق البحثي أن الخلايا السرطانية عند مرضى سرطان الثدي ER + تكون في حالة سبات في أعضاء الجسم بعد الانتهاء من العلاج.



وفي محاولة لإعادة الأمل لقلوب هؤلاء المرضى، اختبر العلماء دواءً يستخدم حاليًا في علاج مرضى سرطان النخاعي المزمن، يسمى إيماتينيب، على مجموعة من الفئران المصابة بسرطان الثدي ER +.



والمبشر في الأمر أن نمو السرطان في الرئتين لدى الفئران شهد انخفاضًا ملحوظًا بعد حصولها على دواء إيماتينيب، الذي ساهم في تثبيط نشاط بروتين PDGF-C، المسئول عن إيقاظ الأورام النائمة.



الكونسلتو الطبي

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