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السبت، 25-06-2022 02:12 م

اكتشاف قد يغير المعادلة حول سرطان الثدي: ينتشر في الليل

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة سويسرية جديدة أن سرطان الثدي ينشط أثناء نوم المرضى. ويمكن أن يغير هذا الاكتشاف بشكل كبير طريقة تشخيص السرطان وعلاجه في المستقبل.

ووفق منظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان الثدي من أكثر الأورام شيوعاً، حيث يصاب سنوياً بالمرض حوالي 2.3 مليون شخص حول العالم.

وكانت الفرضية السابقة تقول إن الأورام تطلق خلايا النمو بشكل مستمر، لكن بحث فريق جامعتي بازل وزيوريخ، بين أن "الخلايا السرطانية المنتشرة التي تشكل فيما بعد النقائل تنشأ بشكل رئيسي أثناء  نوم المصابين" به.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر"، وقال نيكولا أسيتو أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة زيوريخ: "عندما يكون المريض نائماً يستيقظ الورم، وتنقسم الخلايا التي تغادره بسرعة ليلاً، وبالتالي يكون أكثر قدرة على تكوين النقائل مقارنة مع الخلايا التي تغادر أثناء النهار".

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وستكون الخطوة التالية للباحثين معرفة كيفية دمج هذه النتائج في علاجات السرطان لتحسين فاعليتها.

 

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