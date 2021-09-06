الأسباب التي تؤدي لرائحة الجسم الكريهة وكيفية التخلص منها

الوكيل الإخباري - بينّت دراسة طبية حديثة، العوامل المتسببة في رائحة العرق الكريهة للجسم، موضحة كذلك الحالة الصحية للشخص من خلال رائحة عرقه.

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أسباب التعرق مرتبطة بحالة الجسم الصحية

1 - ويمكن أن تنتج رائحة الجسم الحامضة عن التعرق التعرق الكثير الذي كلما ارتفعت نسبة اختلاطه عرقك بالبكتيريا التي تعيش عادة على بشرتك، ما يتسبب في الرائحة الحامضة، ويمكن أن ينتج هذا نتيجة حالة تسمى فرط التعرق، ويمكن أن يساهم تناول الأطعمة اللاذعة مثل الثوم في هذه الرائحة أيضا.

2 - يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأمونيا في العرق إلى رائحة بول باهتة، والتي عادة ما تكون مزعجة، كما يمكن أن يكون كذلك ناتج عن أمراض الكبد والكلى حيث تتراكم السموم التي تُرشّح من الجسم بشكل طبيعي.



3 - وتعتبر الخميرة من المكونات الرئيسية لرائحة الخبز اللذيذة، وهي بالتأكيد أقل شهية عندما تظهر على جسمك والتي تنتج عن الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية أو عدوى الخميرة في الإبطين.



4 - وقد يجد البعض أن رائحة البشرة كثيرًا ما تشبه رائحة الخل وهذا عادة يكون مرتبطة ببعض الحالات الصحية المختلفة كالمصابين بأمراض الكلى حيث يصعب على الكليتين تكسير مادة اليوريا الكيميائية.

5 - وأشارت الدراسة، إلى أن الإصابة بمرض السكري الذي يتبب في جعل رائحة العرق أكثر نفاذة من المعتاد، وذلك لأن المستقلبات، بما في ذلك الأسيتون، تُطلق في العرق.

نصائح لرائحة عرق جيدة

وأوضحت أنه بإمكان الجميع التخلص من إفرازات العرق الدهنية ذات الرائحة الكريهة والمنفرة وتحسين رائحة الجسد، وذلك من خلال إتباع هذه النصائح التالية:

1 - الاستحمام بشكل متكرر يوميًا حيث أن معظم روائح العرق سببها البكتيريا الموجودة على الجلد.

2 - استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق.

3 - الإكثار من شرب الماء، حيث أن تناول المزيد من الماء سيخفف العرق بشكل أكبر، ما يجعل الرائحة أقل وضوحا.

4 - اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد فيه بنسبة أكثر على الخضروات والغاوكهة الموسمية الطازجة، حيص يمكن للنظام الغذائي أن يغير من رائحة عرق الجسم.

المصدر - عاجل