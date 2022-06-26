الأشخاص الأكثر تضرراً من النوم في مكان مضيء

الوكيل الإخباري - كل إنسان بالغ يحتاج إلى ما متوسطه 7 ساعات من النوم يومياً، إلا أنه يجب أن تتوفر عدة معايير ليكون النوم فعال ويحقق وظائفه وفوائده، وأحد تلك المعايير الرئيسية هو النوم في الليل في مكان مظلم.





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وعلى العكس تماماً، فالنوم في النهار أو في مكان مضيء ليس فقط لا يحقق فوائد النوم، بل قد يكون خطر على الصحة، وهذا ما جاء في الدراسة التالية، التي سنتعرف عليها سوية، وإليك عزيزتي القارئة تفاصيلها، كما سنستعرض معايير النوم الصحي كافة.





خطورة النوم في مكان مضيء





أوضح فيليس زي رئيس طب النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، أن التعرض لأي كمية من الضوء أثناء فترة النوم مرتبط بأمراض خطيرة.



وأفاد بأن هذه العادة قد تسبب ارتفاع معدل انتشار مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من الرجال والنساء.



وتابع أن على الناس بذل كل الجهود لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم، بحسب "سي إن إن".

ومن جانب آخر أوضح فيليس زي أن كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية عليهم الخطر الأكبر، مشدداً على أن قياس كمية الضوء التي يتعرض لها الشخص بجهاز استشعار على جسده مقارنة بنشاط نومه واستيقاظه على مدار 24 ساعة هو محور الدراسة.



ويشار إلى أن زي كان أشرف على دراسة حول هذا الموضوع، وتبيّن أن النوم ليلة واحدة فقط مع وجود ضوء خافت، أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب أيضاً أثناء التجربة.



كما نقلت النتائج أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلاً هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل، في حين أن مستويات السكر المرتفعة في الدم هي علامة على مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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