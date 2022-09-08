الأضرار الصحية المترتبة على تسمير البشرة

الوكيل الإخباري - حذر المركز الألماني لأبحاث السرطان من استخدام أجهزة التسمير بغرض تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين D، لارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد بفعل الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها.

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وبدلا من ذلك، أوصى المركز بالتعرض لأشعة الشمس الطبيعية لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة يوميا؛ حيث يساعد ذلك الجسم على إنتاج فيتامين D المعروف أيضا باسم فيتامين "الشمس"؛ نظرا لأن الشمس تمثل المصدر الرئيسي لهذا الفيتامين.

ويمكن أيضا إمداد الجسم بفيتامين D من خلال الأطعمة الغنية به، ألا وهي: صفار البيض والحليب والأجبان والأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل والتونة والسردين، بالإضافة إلى زيت السمك.



ويمكن أيضا اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين D في بعض الحالات مثل الحوامل وكبار السن والأشخاص طريحي الفراش، الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كاف.



يذكر أن فيتامين D يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه مهم لصحة العظام والأسنان، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.



وتتمثل أعراض نقص فيتامين D في كثرة الإصابة بالعدوى وهشاشة العظام وضعف العضلات وسقوط الشعر. ويرجع هذا النقص إلى أسباب عدة مثل قلة التعرض لأشعة الشمس وسوء التغذية وخلل امتصاص فيتامين D بسبب أمراض الجهاز الهضمي المزمنة مثل داء البطن وطرد فيتامين D عبر الكلى بشكل زائد عن الحد بسبب قصور الكلى وتناول أدوية معينة مثل أدوية الصرع.

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