الوكيل الإخباري - تعتبر المرارة عضواً صغيراً على شكل الكمثري يقع أسفل الكبد، وهو يجمّع ويخزّن الصفراء من الكبد، وهذه وظيفة هامة للغاية لأن الصفراء هي التي تساعد الجسم على هضم الدهون، ويعد الحفاظ على صحة المرارة أمر مهم لعملية الهضم المناسبة والوقاية من الأمراض، مثل حصيات المرارة والسرطان.

* الأطعمة المسموح بتناولها لمرضى المرارة





1. تناول كمية عالية من الأغذية النباتية

أحد أهم جوانب أي نظام غذائي متوازن هو تزويد الجسم بمجموعة متنوعة من الأطعمة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية المختلفة، والطريقة السهلة للقيام بذلك هي زيادة الفواكه والخضراوات المختلفة التي يتم تناولها بانتظام؛ حيث إن تناول مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية يمكن أن يساعد في توفير مجموعة واسعة من العناصر الغذائية للجسم والحفاظ على صحته.

2. البروتينات الخالية من الدهون

يمكن للدهون أن تجهد المرارة، لذلك من المهم أن تكون البروتينات الموجودة في النظام الغذائي ضئيلة الحجم قدر الإمكان، وتعتبر أطعمة اللحوم البيضاء والأسماك والبروتينات النباتية من البروتينات الأكثر هشاشة، ما قد يساعد في تخفيف الضغط الزائد على المرارة.

3. الألياف

تلعب الألياف دوراً مهماً في الجهاز الهضمي الصحي، ويمكن للألياف بأشكالها المختلفة أن تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، كما أنها تغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء، ويمكن للألياف أن تساعد أيضاً الجسم في إزالة السموم.

4. الدهون الصحية

يبدو أن الدهون غير المشبعة المتعددة مثل أوميغا-3 تساعد في الحفاظ على صحة المرارة، وتقلل من خطر حدوث مشاكل فيها، وتوجد هذه الدهون عادة في أسماك المياه الباردة والمكسرات، مثل الجوز، والبذور، مثل بذور الكتان، وزيت السمك.



5. القهوة

يبدو أن استهلاك القهوة الصحي يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على عمل المرارة بشكل صحيح.

6. الكالسيوم

زيادة مستويات الكالسيوم في النظام الغذائي يمكن أن تدعم صحة المرارة، ويمكن العثور على الكالسيوم في السردين والقرنبيط والخضراوات المورقة الداكنة كاللفت، كما تحتوي منتجات الألبان أيضاً على الكثير من الكالسيوم، لكن يمكن أن تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الدهون، خاصة الدهون المشبعة، ونعثر على الكالسيوم في حليب النباتات البديلة، مثل حليب اللوز أو الكتان، حيث تكون النسبة الأعلى من الدهون الصحية وتنخفض الدهون المشبعة.



7. فيتامين C

يبدو أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين C في دمائهم يعانون من مشاكل أقل في المرارة، ويتم الحصول على فيتامين C بسهولة عن طريق تناول نظام غذائي متنوع يحتوي على العديد من الفواكه والخضراوات، ويمكن العثور عليه بسهولة أيضاً كمكمل غذائي في معظم الأسواق، لكن المكملات الغذائية لا تقدم الفوائد الصحية نفسها مثل الحصول على المغذيات من الطعام.

المصدر - صحتك

