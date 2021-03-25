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الخميس، 25-03-2021 12:35 م

الأعراض الأولى لسرطان الأمعاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت طبيبة الأورام الخبيثة وأورام المستقيم يلينا سميرنوفا، أنه لا توجد أعراض لسرطان الأمعاء في المرحلة الأولى. وأوضحت عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه في هذه الحالة لا يمكن تشخيص السرطان إلا من خلال تنظير القولون.

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وقالت الطبيبة: "الورم صغير، من الصعب الشعور به، يصاب الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة. لا توجد أعراض، وعادة ما يتم اكتشافه عن طريق الصدفة في تنظير القولون"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.


يمكن رؤية أعراض سرطان الأمعاء في المرحلة الثانية. على وجه الخصوص، يجب الانتباه إلى آلام البطن وانتفاخ البطن. وحثت الطبيبة في هذه الحالة على استشارة الطبيب.


تتميز المرحلة الثالثة من المرض باضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي. يعاني المرضى من إمساك، إسهال، كثرة التبول، دم في البراز، إرهاق، ضعف، فقدان وزن.
في المرحلة الرابعة من المرض، يبدأ الورم بالانتشار إلى الأعضاء والأنسجة المجاورة. إن هذه الحالة مصحوبة بتفاقم الأعراض.

 

سبوتنيك

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