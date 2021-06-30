الأعراض الرئيسية لجلطات الدم

الوكيل الاخباري - ازداد الضجيج حول تجلط الدم بعد المعلومات حول حالات مضاعفات الانصمام الخثاري لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام AstraZeneca.

اضافة اعلان



يمكن أن تتكون جلطات الدم في ثوان أو دقائق. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه مشكلة. بالنسبة لجميع الأشخاص، يحدث هذا بشكل فردي ويعتمد على مكان تشكل الجلطة الدموية، وكذلك على العديد من العوامل الأخرى. أفضل ما يمكن لأي شخص فعله هو الانتباه للأعراض.



* إليك قائمة أعراض الجلطات الدموية:

- الوذمة:

يمكن أن يحدث هذا في موقع الجلطة بالضبط، أو يمكن أن تنتفخ ذراعك وساقك بالكامل.



- تغيير اللون:

قد تلاحظ أن ذراعك أو ساقك قد تحولت إلى اللون الأحمر أو الأزرق أو حكة.



- ألم:

مع تطور الجلطة، قد تشعر بألم يتراوح من خفيف إلى شديد، مع احتمال حدوث خفقان في ساقك أو بطنك أو ذراعك.



- جلد دافئ:

مع تجلط الأوردة العميقة، قد يشعر الجلد حول المناطق المؤلمة في الذراع أو الساق بالدفء أكثر من الأجزاء الأخرى من الجسم.



- مشاكل في التنفس:

ضيق مفاجئ في التنفس وألم حاد في الصدر (غالبًا عند الشهيق)، سعال، مع احتمال وجود دم.

سبوتنيك