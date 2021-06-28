الأعراض الرئيسية لمرض السرطان لدى الأطفال

الوكيل الاخباري - قال ألكسندر روميانتسيف، كبير أطباء أورام الأطفال والمختص بأمراض الدم في وزارة الصحة الروسية، إن السرطان لدى الأطفال والبالغين يمكن أن يختلف.

اضافة اعلان



قام بسرد الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه إليها أولاً. قال المختص إن متلازمة التعب المزمن يجب أن تسبب القلق. وأوضح أن الطفل لا ينبغي أن يكون لديه هذا التعب، حيث أضاف إن الأطفال يحبون الحركة والحياة النشطة.



يمكن أن يشير الشحوب وأعراض التسمم أيضًا إلى تطور السرطان لدى الطفل. وأكد الطبيب على ضرورة الانتباه إلى زيادة حجم البطن أو الغدد الليمفاوية عند المراهق.



وأضاف أن العرج دون سبب يمكن أن يكون أيضًا من أعراض تطور السرطان.

سبوتنيك