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الخميس، 24-06-2021 04:20 م

الأعراض الـ 15 الرئيسية للسرطان الواجب عدم تجاهلها أبدا!

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الوكيل الاخباري - يمكن أن تختلف أعراض السرطان وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى. ولكن الخبراء يحذرون من أنه إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض الخمسة عشر، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

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ويمكن أن يسبب السرطان العديد من الأعراض المختلفة، بعضها واضح وبعضها أكثر دقة. وتتطور بعض الأعراض في وقت مبكر، وبالتالي فهي علامات تحذيرية مهمة يجب أن يفحصها الطبيب بينما يمكن أن تشير الأعراض الأخرى إلى تقدم السرطان. 


ومن المرجح أن يتم علاج السرطان إذا كان أقل تقدما عند بدء العلاج، فمن الأهمية بمكان اكتشاف السرطان مبكرا، وفقا لدليل MSD.


- وتشمل العلامات التحذيرية لاحتمال الإصابة بالسرطان ما يلي:
• فقدان الوزن غير المبرر.
• الإعياء.
• تعرق ليلي.
• فقدان الشهية.
• ألم جديد ومستمر.

• الغثيان والقيء المتكرر.
• دم في البول.
• دم في البراز.
• تغيير حديث في عادات الأمعاء (إمساك أو إسهال).
• الحمى المتكررة.

• سعال مزمن.
• تغيرات في حجم الشامة أو لونها أو تغيرات في تقرحات الجلد التي لا تلتئم.
• تضخم الغدد الليمفاوية.
• قرحة لا تلتئم.
• ورم أو علامة على الجلد تزداد اتساعا أو تغيرات في المظهر.


روسيا اليوم

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