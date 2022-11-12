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السبت، 12-11-2022 04:49 م

الأنشطة الحركية تحمي من هذه الأمراض

لتجنب زيادة الوزن ينبغي على الأطفال ممارسة الأنشطة الحركية بمعدل يتراوح بين 60 و90 دقيقة يومياً - (د ب أ)


الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور إن المواظبة على الأنشطة الحركية تقي من أمراض عديدة مثل هشاشة العظام، وآلام الظهر، والمفاصل، وداء السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأنواع عديدة من السرطان.

وأوضحت أن هذه التأثيرات الإيجابية على الصحة سببها أن الحركة تتقوي العضلات والمفاصل وتزيد مرونة وليونة الأربطة، وتخفض مستوى السكر بالدم وضغط الدم وتشط شفاء الجسم.


وللاستفادة أوضحت الجمعية أنه يجب ممارسة الأنشطة الحركية بمعدل يتراوح بين 150 و300 دقيقة على الأقل أسبوعياً، خاصة رياضات قوة التحمل، مثل المشي، والركض، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، على نحو معتدل إلى عال وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.


ولتحقيق فائدة أكبر، يجب أيضاً ممارسة تمارين تقوية العضلات على نحو معتدل بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

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