الإجراءات الوقائية من مسامير القدم

الوكيل الإخباري - يتضمَّن علاج مسامير القدم والثفن تجنُّب تكرار الأنشطة التي تلعب دورًا في حدوثها، كما يمكن اتخاذ تدابير الرعاية الذاتيَّة في سبيل التخلُّص منها، وإن لم تجدِ هذه التدابير نفعاً أو في حال معاناة المريض من الألم على الرغم من اتخاذ هذه التدابير فعندها يمكن اللجوء إلى استخدام العلاجات الطبِّية لتوفير الراحة للمصاب .

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توجد العديد من النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها للمساعدة على منع تكوُّن مسامير القدم :

1 - غسل القدمين يوميّاً بالماء والصابون مع الحرص على استخدام فرشاة لتقشيرهما.

2 - الحرص على تبديل الجوارب يوميّاً للتأكُّد من تهوية القدمين قدر الإمكان. استخدام حجر الخفاف أو مبرد القدم بإنتظام كما تمَّت الإشارة سابقاً لإزالة الأجزاء الصلبة من الجلد بلطف، مع التنبيه على ضرورة التأكُّد من كون الحجر جافّاً بين كلِّ استخدام وآخر، كي لا يكون بيئة مناسبة لنموِّ البكتيريا.

3 - التأكُّد من تجفيف القدمين بعد غسلهما مع استخدام مرطب خاص بالقدمين كما أسلفنا.

4- استخدام مرطب على شكل لوشن أو كريم يحتوي على حمض الساليسيليك، أو لاكتات الأمونيوم، أو اليوريا، في حال الإصابة بمسامير القدم، إذ تزيد هذه المكوِّنات من ليونة الأجزاء الصلبة من مسامير القدم بشكل تدريجي.

5- شراء الأحذية المناسبة لحجم القدم والتأكُّد من مناسبة طول وعرض الحذاء لكلا القدمين، إذ قد تختلف قياسات القدمين بعض الشيء، مع الحرص على ترك مسافة بسيطة بين أطول أصابع القدم ومقدمة الحذاء، ومن الجدير بالذكر أنَّ عدم القدرة على تحريك أصابع القدم تشير إلى أنَّ الحذاء ضيق.

6- التسوُّق لشراء حذاء جديد في وقت المساء نظراً لأنَّ القدم تنتفخ خلال اليوم، وعليه فإنَّه في حال كان الحذاء مناسباً للقدم عند ارتدائه في فترة بعد الظهيرة فعندئذٍ يمكن التأكُّد من أنَّه سيكون مريحاً في الأوقات الأخرى.

7- تجنُّب ارتداء الأحذية المدبَّبة من الأمام والأحذية ذات الكعب العالي، ومحاولة استخدام حذاء بكعب قليل الارتفاع مع الحرص كذلك على تقليل مدَّة استخدامه قدر الإمكان، ويمكن للنساء اللواتي يجدر بهنَّ ارتداء هذه الأحذية في العمل تقليل الضغط على القدم من خلال ارتداء الأحذية الرياضيَّة المناسبة في طريق الذهاب إلى العمل .

8 - التأكُّد من مناسبة الحذاء للقدمين في حال المعاناة من وجود القفع أو إصبع القدم المطرقيَّة (بالإنجليزية: Hammer toe)‏.

9- الحرص على تقليم أظافر القدم باستمرار، نظراً لأنَّ الأظافر الطويلة قد تلعب دورًا في تكوين مسامير القدم مع مرور الوقت، لذا يجدر تقليمها لمنع حدوث الضغط، وبالتالي تقليل فرصة ظهور مسامير القدم.

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