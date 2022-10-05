الإجهاد يمنع الحمل

الوكيل الإخباري-كشف بحث جديد أن الإجهاد قد يؤثر على خصوبة المرأة ويقلل احتمال الحمل خلال دورة الحيض والإباضة.

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وأجريت الدراسة في جامعة جنوب شرق الصين، وقيم فريق البحث مستوى إجهاد 444 امرأة كن يحاولن الحمل، وتضمن التقييم 9 مؤشرات منها ضغط الدم، ومستوى الغلوكوز، والكولسترول، والهرمونات ذات الصلة بالإجهاد والتوتر، مثل الكورتيزول والنورأدرينالين.



ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، اشتمل تقييم الإجهاد على 10 درجات، وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللاوات بلغت درجة إجهادهن 9 من 10 كن أقل عرضة للحمل خلال عام.



وانخفضت درجة الخصوبة النساء اللاواتي بلغت درجة إجهادهنبين 5 و10 بنسبة 59% من النساء اللاتي حصلن على صفر من 10 في مستوى إجهادهن وتوترهن.

ورغم أن تقييم الإجهاد والتوتر معقد، إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أهمية خفض الإجهاد لنجاح الحمل.

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