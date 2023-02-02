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الخميس، 02-02-2023 04:59 م

الإحباط يزيد خطر أمراض القلب لدى الشباب

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الوكيل الإخباري- أشارت نتائج دراسة جديدة إلى أن الشباب الذين يشعرون بالإحباط أو الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولديهم ضعف في صحة القلب.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وأجراها باحثون في كلية جون هوبكنز للأبحاث الطبية، وقاموا بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون شاب، أعمارهم بين 18 و49 عاماً.

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وتنضم الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط بين الأمراض القلبية الوعائية والاكتئاب بين الشباب والبالغين في منتصف العمر، وتشير إلى أن العلاقة بين الاثنين يمكن أن تبدأ في مرحلة البلوغ المبكرة.

 

وأبلغ واحد من كل 5 مشاركين في الدراسة عن شعور بالاكتئاب أو الإحباط، وتبين أن الذين أبلغوا عن شعورهم بالإحباط لعدة أيام لديهم ارتباط أقوى بأمراض القلب، مقارنة بالذين أبلغوا عن عدم وجود أيام سيئة نفسياً خلال الـ 30 يوماً السابقة للاستطلاع.


وقالت النتائج: "القلق والاكتئاب يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومن الشائع أيضاً أن الإحباط يؤدي إلى خيارات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول والنوم ساعات أقل، وضعف النشاط البدني، وتؤثر هذه الظروف السلبية على القلب".

 

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