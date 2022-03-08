الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 02:14 م

الإحساس بصعوبة بلع الطعام ينذر بمرض خطير

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الوكيل الإخباري - ربما يكون العسر المتكرر في بلع الطعام، مؤشراً من أعراض الإصابة بسرطان المريء، الذي يعد من بين الأمراض الأكثر فتكا بالمصابين، وفق بيانات الجمعية الأميركية للسرطان.

وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية، بحسب موقع "بيست لايف"، إلى أن المرض الخبيث يودي بحياة نحو 16 ألف شخص كل سنة في الولايات المتحدة.

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وأوضحت الجمعية، أن 20 في المئة من المصابين بسرطان المريء، يستطيعون بلوغ متوسط حياة من 5 سنوات، لأن أغلبهم يفارقون الحياة مبكرا.

 

البيان 

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