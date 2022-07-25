الوكيل الإخباري - يضم العالم آلاف الأنواع من قناديل البحر التي تصيب سنويا الملايين من زوار المناطق الساحلية بلسعات مزعجة، فهل هي خطيرة؟

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معظم لسعات قنديل البحر غير ضارة والبعض القليل قد يسبب ضررًا خطيرًا، لذا اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا كنت تعاني من أي أعراض تهدد حياتك، مثل صعوبة التنفس.

قنديل البحر مخلوقات بحرية تعيش في جميع محيطات العالم، لديها أجسام ناعمة على شكل جرس مع هياكل طويلة تشبه الأصابع وتسمى مخالب.



وتحتوي قنديل البحر على خلايا لاذعة تسمى الأكياس الخيطية داخل مجساتها وهي غنية بمادة سامة تساعدها على حماية نفسها والتقاط الطعام.



قنديل البحر لا يقصد عادة لدغ البشر، لكنه يلدغهم عندما يصطدم بهم أثناء السباحة أو المشي على طول الشاطئ، حيث تحدث ما يصل إلى 150 مليون لسعة قنديل البحر حول العالم كل عام، وفقا لموقع "كليفلاند كلينك".

الإسعافات الأولية للمصاب بلسعة قنديل البحر





قدمت هيئة الإسعاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مجموعة خطوات عند تقديم الإسعافات الأولية في حالة لسعة قنديل البحر، كالتالي:

- غسل مكان اللسعة بالماء المالح لإزالة أثار سموم قنديل البحر المتبقية.

- يمكن وضع قليل من الخل الأبيض مكان اللسعة.

- يمكن وضع الماء الدافئ مكان اللسعة إذا أمكن.

وقالت الهيئة إن هناك مجموعة أشياء يجب تجنبها عند إسعاف المصاب بلسعة قنديل البحر وهي:

- عدم لمس مكان اللسعة.

- عدم استخدام الماء العذب لغسل الجلد.

- عدم وضع ثلج على مكان اللسعة.

العين الإخبارية

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